'Drugscaravan' zorgt voor stankoverlast in Roosendaal

Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties

Een caravan met drugsafval heeft dinsdagavond voor flinke stankoverlast gezorgd in Roosendaal. De indringende wietlucht was in verschillende wijken te ruiken.

De gedumpte caravan werd eerder die middag ontdekt op de Schuurakker. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het drugsafval afgevoerd. De caravan werd naar het gemeentelijke terrein aan de Gewenten gebracht, mogelijk om vernietigd te worden.

De brandweer heeft metingen uitgevoerd bij de caravan. Het is onduidelijk of de stank inmiddels is verdwenen.

Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties

Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties

Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties

