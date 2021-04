Tompouces eten en een talkshow met de prinsessen: zo ziet koningsdag eruit

Wachten op privacy instellingen... Koningsdag in Tilburg in 2019 (foto: Karin Kamp). Volgende Vorige vergroot 1/2 Zo viert het koningshuis koningsdag in Brabant

Koning Willem-Alexander, Màxima en hun drie dochters staat dinsdag een bijzondere koningsdag te wachten. Zo zitten de drie prinsesjes in een talkshow, is er een snelcursus tompouce eten en komt het gezin aan in een stoet van bijzondere auto's. Dat blijkt uit het programma dat voor een deel is bekendgemaakt.

Koningsdag vindt plaats op de High Tech Campus in Eindhoven en is vanwege corona grotendeels online. Het gezin zit het grootste gedeelte van de dag in een studio, waar een show voor hen wordt gehouden.

Karavaan

Het koninklijk gezin komt om elf uur aan op de campus in een karavaan van allerlei bijzondere auto's. De koning rijdt voorop in een DAF, die volgens RTL Boulevard speciaal voor Juliana en Bernhard werd gemaakt in de jaren 50. Naast de oude DAF rijdt ook de nieuwste zonneauto van startup Lightyear mee, waarin koningin Màxima zit.

De show heeft een zogenoemde Orange Room. De backstageruimte van koningsdag. Daar praten de drie prinsessen mee in een talkshow over jongeren.

Tompouces en mode

Onze eigen patissier Robèrt van Beckhoven mag natuurlijk niet missen in het programma. Hij geeft een snelcursus tompouces eten. Ook modeontwerper Addy van den Krommenacker is aanwezig, hij geeft zijn mening over de kledingkeuzes van het koninklijke gezin.

Koningsdag is geen koningsdag zonder muziek. Daarom laten grote artiesten van zich horen. Van elf uur 's ochtends tot negen uur 's avonds wordt opgetreden door onder meer Fresku, La Fuente en Django Wagner. De dag wordt aan elkaar gepraat door Isolde Hallensleben, Mike Weerts en Ingelou Stol.

Koningsdag is dinsdag vanaf kwart voor elf live te volgen bij Omroep Brabant. Het complete programma van koningsdag 2021 vind je hier.

