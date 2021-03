Koning en gezin vieren Koningsdag in studio op High Tech Campus Eindhoven

Koningsdag in Eindhoven zal anders zijn zonder publiek en handen schudden (Foto: Karin Kamp) vergroot

Koning Willem-Alexander en zijn gezin zullen Koningsdag in Eindhoven vieren in een studio op de High Tech Campus. Dat maakte de gemeente Eindhoven bekend. Ze gaan dus niet de stad in, zoals gebruikelijk is op Koningsdag. Ook de andere familieleden zullen niet aanwezig zijn. Dat heeft alles te maken met de coronamaatregelen die nog gelden.

Janneke Bosch Geschreven door

In de studio op de High Tech Campus zal een 'uniek Eindhovens programma' worden gepresenteerd, stelt het Eindhovens stadsbestuur. Zo komt er een karavaan met verschillende typisch Eindhovense voertuigen die het verleden, heden en toekomst van de stad laten zien. Van het 'pientere pookje' van DAF tot de solar-auto van de TU/e.

Ook zijn er gesprekken met designers, wordt er 'op innovatieve wijze een maaltijd bereid' en wordt er teruggeblikt op hoe Eindhoven in de honderdjarige bestaansgeschiedenis de stad is geworden die het nu is. Ook is er op verschillende momenten in de programmering ruimte voor contact met de inwoners van Eindhoven.

Andere aspecten van het programmering moeten nog worden ingevuld. Nu er is besloten alléén in de studio te blijven, moeten een aantal onderdelen van het programma nog worden bedacht.

Kom niet naar de stad

De gemeente Eindhoven deed eerder al een oproep om de verjaardag van Koning Willem-Alexander niet in de stad te komen vieren. De gemeente Eindhoven wilde vanaf het moment dat duidelijk was dat de Koninlijke familie naar Eindhoven zou komen, er een zogenaamde 'hybride bezoek' van maken. Met deels een fysiek en deels een digitaal programma. Nu blijkt dus het programma door de coronapandemie volledig digitaal te worden. "We kiezen niet voor het ultieme scenario: het afblazen van Koningsdag. Volgens ons biedt deze programmering voor iedereen voor iedereen hoop, troost en ook vertier in deze moeilijke tijd."

Het bezoek is wel door iedereen thuis te volgen. Omroep Brabant zendt Koningsdag in Eindhoven live uit.

Hogere kosten

Eindhoven verwacht 1,75 miljoen euro uit te geven aan de landelijke viering van Koningsdag op 27 april. Omdat de gemeente meer geld nodig denkt te hebben voor technologie om de viering grotendeels virtueel te kunnen houden, vallen die kosten hoger uit dan van voorgaande edities van Koningsdag.

In november vorig jaar werd bekend dat Eindhoven dit jaar de stad is waar Koningsdag zal worden gevierd. Dat wordt een feest ‘aangepast aan de dan geldende coronamaatregelen’, werd er direct bij gezegd.

Koning Willem-Alexander vierde Koningsdag nog maar één keer eerder in Brabant. In 2017 kwam hij met zijn familie naar Tilburg om daar zijn verjaardag te vieren. Toenmalig koningin Beatrix deed al vaker onze provincie aan met Koninginnedag, toen nog gevierd op 30 april.

1981 in Breda.

1986 in Deurne en Meijel.

1996 in Bergen op Zoom (en Sint Maartensdijk in Zeeland).

2007 in Woudrichem en Den Bosch.

