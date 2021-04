Slapen bij Henk Krol en hij bakt zelf een eitje voor zijn gasten

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 Henk Krol geeft een rondleiding in zijn nieuwe B&B

Henk Krol is nog maar net de Tweede Kamer uit of hij heeft al een nieuwe uitdaging gevonden. Hij fantaseerde al eerder over eigen bed and breakfast en die droom heeft hij in no time gerealiseerd. Krol neemt een bestaande bed and breakfast in Best over. "Dit kwam op mijn pad en het is zo'n mooie plek. Ik heb tot nu toe elke dag een hert gezien."

Het lijkt wel alsof Krol al lang bezig is om zijn droom te verwezenlijken, maar het kwam volgens hem op zijn pad nadat hij zijn wensen na de politiek uitsprak. Zo kreeg hij aanbiedingen uit Portugal en Spanje, maar toch koos hij voor een locatie dichterbij huis.

"Brabant is veel leuker dan Portugal, dit is een gemeente met een hele historie." Krol doelt daarmee onder andere op de totstandkoming van het 'homohuwelijk', waarvoor het idee in Best ontstond. Maar dat niet alleen: het praat ook gewoon een stuk makkelijker. "Ik spreek geen woord Portugees", lacht Krol. "Hier kunde gewoon Brabants praten!"

"Mensen zijn enthousiast, dat is echt heel leuk."

De bed and breakfast die met veertien kamers eigenlijk een klein hotel is, is al helemaal ingericht. Toch zal Krol er ook zijn eigen draai aangeven. "Elke kamer krijgt een thema. We hebben meer thema's bedacht, dan dat we kamers hebben." In die thema's komt naar voren waar Henk trots op is.

Zo zal hij als ereburger van Taiwan een Taiwanese kamer maken, maar ook een Eerste en Tweede Kamer mogen niet ontbreken. De eetzaal wordt aangekleed met Krols verzameling van het sprookje 'De kleine prins'. "Daarvoor wordt nu een vitrinekast gemaakt."

Volop ideeën dus, die ook op korte termijn uitgevoerd moeten worden. Op 1 mei wil Krol namelijk al zijn eerste gasten ontvangen. Trots toont hij hoe de eerste reserveringen al binnenkomen. "Mensen zijn enthousiast, dat is echt heel leuk."

Om alles bij te houden heeft Krol het nodige personeel nodig, maar hij verzekert dat hij als gastheer klaar zal staan voor de gasten, ook voor hun verse eitje in de ochtend: "Het liefst Eggs Benedict, mijn specialiteit!"

