Alle hens aan dek bij Bavaria: 'We mogen gelukkig weer'

Wachten op privacy instellingen... Het is een drukte van jewelste bij brouwerij Swinkels. Volgende Vorige vergroot 1/2 Brouwerijmedewerker Paul van Bakel over de drukte in de fabriek

Nu de kroegen komende woensdag weer open mogen is het alle hens aan dek bij Swinkels Family Brewers in Lieshout waar Bavaria gebrouwen wordt. De bestellingen stromen binnen. Het is dus druk, maar ook is het heerlijk om gewoon weer aan het werk te zijn: "We hebben negen maanden fusten moeten leeggooien, nu kunnen we eindelijk weer."

Voor de afdeling planning zijn het hectische dagen, maar Mark Jebbink is vooral opgelucht dat er weer een beetje licht is aan het einde van de tunnel. "Heerlijk, we mogen weer." Maar het is wel een gekkenhuis, zegt hij. "Gelukkig hadden we op voorhand al aan afnemers gevraagd om hun orders door te geven voor als alles weer open kon. Maar zoals dat gaat, komen er altijd wijzigingen op het laatste moment."

"We moeten echt mensen optrommelen."

Alle klanten die al een bestelling hadden staan, zijn na de persconferentie allemaal nog gebeld om te vragen of de bestelling kon blijven staan. Ook worden de komende dagen nog mensen gebeld die geen bestelling hebben doorgegeven. Allemaal om te voorkomen dat er een dag voor de opening van de terrassen leveringsproblemen kunnen ontstaan.

Mark Jebbink van de afdeling planning van Swinkels Family Brewers vergroot

De brouwerij heeft in de afgelopen maanden gewoon gedraaid. Wel in veel minder grote volumes, maar voor de export en ook de supermarkten is er gewoon bier gebrouwen. Toch moet er nu flink worden opgeschaald en dat was nog een hele klus, vertelt Jebbink.

"We moeten echt mensen optrommelen. In de afgelopen maanden hebben we de pool van uitzendkrachten natuurlijk noodgedwongen moeten afschalen. Nu hebben we ze weer nodig, maar die mensen zijn heel begrijpelijk ook gewoon ergens anders gaan werken. Die pool moeten we weer vullen."

Ook het eigen personeel is veelvuldig op andere plekken in het bedrijf ingezet. Die worden nu 'als een gek' weer ingezet op hun oude plek. "En dan gaan er nu zelfs mensen van bijvoorbeeld de verkoopafdeling met de chauffeurs mee op de wagens om orders af te leveren. Iedereen helpt dus waar het kan."

"Er is vooral veel vraag naar fusten, de tankbestellingen blijven nog even uit"

De terrassen gaan dus weer open, maar ook bij Swinkels merken ze dat er nog veel onzekerheid zit bij de ondernemers. Zo worden er op dit moment vooral veel fusten bier besteld. " De grote tanks durven ze nog niet te vullen. Zit de tank vol, dan is het bier ruim drie maanden houdbaar, maar sla je de tank aan, dan moet die ook binnen vier weken leeg. Die tankbestellingen blijven dus nog even liggen. Er is nu vooral vraag naar fusten."

Er is vooral veel vraag naar fusten. vergroot

Henny Schepers is daar maar wat blij mee. Hij werkt al ruim 33 jaar in de brouwerij en is dolblij dat hij zijn vertrouwde werk bij de fustenlijn weer kan oppakken. "Geweldig! We hebben hier ruim negen maanden stilgelegen en alleen maar fusten leeggemaakt. Alles moeten weggooien. Dat is zo zonde."

Zelf kijkt hij ook uit naar dat eerste biertje op het terras. "Lekker een stukje fietsen met mijn vrouw en dan dat terrasje pakken. Dat kan prima na een vroege dienst", lacht hij. "En met al die feestdagen in het verschiet is dit toch een heerlijk begin!"

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.