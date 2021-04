Man (20) overleden na ongeluk in Klundert waarbij auto over de kop vloog

Foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties. vergroot

Een van de drie mannen die dinsdagochtend zwaargewond raakte bij een ongeluk in Klundert, is woensdag in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een 20-jarige man uit die plaats, zo zegt een politiewoordvoerder. De auto sloeg over de kop op de Tol in Klundert.

In de auto zaten verder een 19-jarige man en een andere 20-jarige man, ook allebei uit Klundert. Ook zij werden naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een ooggetuige vloog de auto rond kwart over zeven uit de bocht en raakte deze een lantaarnpaal. De bestuurder zou volgens deze ooggetuige 'een vervelend zonnetje tegen' hebben gehad.

