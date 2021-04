Mensen snappen wel waarom test in Efteling niet doorgaat: 'Te veel gedoe'

Geen Roodkapje maar Mondkapje (foto: /therealbadboy via Reddit). vergroot

Op social media reageren mensen massaal op het nieuws dat het testevenement in De Efteling zaterdag niet doorgaat. In de reacties is goed te merken dat mogelijke bezoekers een bezoekje aan het testevenement te veel gedoe vonden. Maar er zijn natuurlijk ook veel mensen die het jammer vinden.

Hans en Melanie van Heist schrijven op Facebook: ‘Gelukkig maar. Hoop dat de Efteling daar nu ook niet meer aan gaat mee werken. Dan kan iedereen weer met plezier er naar toe ipv een proef/testpersonen te zijn.’

Wachten op privacy instellingen...

Cora Beems snapt het ook wel: Heel goed geen stok in je neus voor een ritje.’

‘Ik denk dat een belangrijkere reden om niet te komen is dat er maar 11 van de 32 attracties open zijn’ schrijft Marlous Janssen-Philippi.

Fanny de Waal: ‘Test geslaagd.....mensen zijn niet bereid om met allerlei achterlijke regels naar een pretpark te gaan. Beste uitslag die mogelijk was!’

En ook veel mensen moeten wel lachen om de mislukte proef: ‘Whaha wat een afgang voor de Efteling en fieldlab als ze proefkonijnen zoeken gaan ze toch lekker zelf en nodig dan ook die maffe kudde in Den Haag uit die doen da wel’, schrijft Danielle De Ruijter.

Nicky van Wezel schrijft: 'Wat verwachten ze nou? Je mag alleen komen als je met die test mee doet maar daar zit dan wel aan vast dat je na de Efteling bezoek 5 dagen thuis moet blijven dat kunnen veel mensen toch niet met werk enzo. Dus ja.'

Het testen van kinderen zagen veel mensen ook niet zitten, zoals Barbara van der Vlies: 'Vanaf 5 jaar testen om te bewijzen dat je gezond bent, het zou verboden moeten worden.'

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.