Testevenement in de Efteling gaat niet door, te weinig aanmeldingen

De Efteling gaat zaterdag niet open voor het testevenement van Fieldlab. Er is te weinig interesse. Slechts vierduizend abonnementhouders meldden zich aan, terwijl er achtduizend aanmeldingen nodig zijn om goed wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen.

Alleen de naar schatting 90.000 abonnementenhouders en de gasten van het vakantiepark konden een kaartje voor het fieldlab-evenement reserveren. De onderzoekers wilden bekijken hoe mensen zich gedragen en hoe de bezoekersstromen lopen in het park.

"4000 bezoekers is veel te weinig om het goed te vergelijken met een normale situatie", aldus Fieldlab.

Mail gestuurd De Efteling heeft de abonnementshouders die zich hadden aangemeld een mail gestuurd. "We vinden het jammer dat de pilot niet doorgaat. We hadden graag ons steentje bijgedragen met dit onderzoek om de samenleving sneller te heropenen."

538-feest "We denken dat de gedeeltelijke openstelling van het park, de ophef rond het 538 evenement in Breda en de voorwaarden voor deelname aan de Fieldlab-pilot, zoals een coronatest voor- en na bezoek, voor dit lage aantal aanmeldingen heeft gezorgd", schrijft De Efteling aan haar abonnees. Zo moesten kinderen vanaf 5 jaar zich laten testen en eel ouders hadden hier bezwaar tegen.

Ook een mogelijk snelle heropening van de Efteling kan een rol gespeeld hebben, denkt het park. In het stappenplan van het kabinet is aangekondigd dat attractieparken mogelijk op 11 mei weer open kunnen.

Peter de Hager, hoofd van de intensive care van het Jeroen Boschziekenhuis in Den Bosch sprak zich dinsdag op BNR nog uit tegen het testevenement in het pretpark. "Ik heb er geen vertrouwen in."