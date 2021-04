Dutch Masters kan eindelijk doorgaan: paardenfestijn in tijden van corona

Wachten op privacy instellingen... Indoor brabant Volgende Vorige vergroot 1/2 Dit weekend paardensportevenement Dutch Masters

De wereldtop van de paardensport komt dit weekend naar Den Bosch voor de Dutch Masters, beter bekend als Indoor Brabant. Twee keer eerder kon het evenement niet doorgaan, maar nu staan alle seinen op groen. Door corona gaat het er wel anders uitzien dan voorgaande jaren.

Het verschil is meteen duidelijk als je de parkeerplaats bij de Brabanthallen op rijdt, links voor testen en vaccineren en rechts voor de Dutch Masters. Een evenement ten tijde van corona ziet er anders uit dan voorheen.

Het mondiale paardenfestijn werd vorig jaar twee uur voor de start afgeblazen. Er mochten nog maar 100 mensen samenkomen en dat was niet mogelijk bij dit toernooi. In maart ging het opnieuw mis, De internationale paardensportfederatie FEI schrapte het evenement van de kalender vanwege de uitbraak van het rhinopneumonie-virus. Daarna is het de organisatie gelukt het evenement een maand op te schuiven.

“Er is niet zomaar zand in een hal gegooid, er is echt wel aandacht aan besteed.”

“De hal lijkt nu een stuk groter,” vertelt de facilitaire organisator Lone Vonk. “Het is natuurlijk allemaal wat kleiner dan normaal, maar ik vind het nog wel sfeervol, imposant en wedstrijdwaardig. Er is niet zomaar zand in een hal gegooid, er is echt wel aandacht aan besteed.”

Het toernooi wordt gehouden zonder publiek. In plaats daarvan zijn er doeken gespannen waarop een soort van publiek te zien is. Mensen die het evenement willen volgen kunnen het online kijken. De mensen die wel aanwezig zijn zoals de teams, krijgen een kastje om hun nek, dat begint te trillen als ze te dicht bij iemand in de buurt komen , die niet in hun bubbel zit.

De volledige top 5 van de wereldranglijst in aanwezig. Er zijn 19 ruiters uit de top 25. Nederland komt met een delegatie van 10 met onder andere Jeroen Dubbeldam, Leopold van Asten en Harrie Smolders. Vrijdag start om 12.00 uur de wedstrijd met de Roelofsen Horsetrucks Prijs, zondag om 13.30 start de Rolex Grand Prix.

