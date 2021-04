Weer minder wietkwekerijen opgerold in Brabant, door gebrek aan capaciteit

Wietplanten (foto: archief) vergroot

De politie rolde in 2020 minder wietkwekerijen op. Die daling is al jaren aan de gang. Of criminelen ook écht minder in de hennep zitten dat is nog maar de vraag. Het is ook de politie die meer met andere dingen bezig is.

In Noord-Brabant ontdekte de politie vorig jaar in totaal 435 kwekerijen. Vijf jaar geleden waren dat er nog zo'n 1100. In het hele land vond de politie 2894 wietkwekerijen. Pakweg één op de zeven kwekerijen was dus vorig jaar in Brabant.

'Capaciteitsgebrek'

De politie maakte de cijfers donderdagochtend bekend. Voor de daling is geen goede verklaring. 'Het is niet aannemelijk dat er minder hennepkwekerijen in Nederland zijn. Wel ligt er veel druk op basisteams, waardoor er minder capaciteit is voor de aanpak van hennepteelt', schrijft de politie in een persbericht: de politie komt er gewoon minder aan toe.

Dertigduizend kwekerijen

Cijfers van stroomdiefstal bevestigen dat de wietindustrie onveranderd groot is. De landelijk coordinator drugs van de politie Max Daniel, zegt dat uit metingen blijkt dat er nog steeds veel stroom gestolen wordt. Wietkwekerijen hebben veel stroom nodig voor de groeilampen. De netbeheerders zoals Enexis, gaan al er jaren van uit dat er zo'n dertigduizend kwekerijen zijn, op basis van de diefstal van bijna een miljard Kilowattuur. En dat blijft onveranderd. Dat betekent dat er maar een fractie wordt ontdekt en de meerderheid ongestoord kan draaien.

'Buitenwiet'

De cijfers dalen overal. Soms is er een uitzondering en schommelt het wat. In 2019 had de politie in Oost-Brabant wat meer kwekerijen (245) dan een jaar eerder. Dit jaar waren dat er overigens niet veel minder, namelijk 233. In de eenheid Zeeland West-Brabant waren het er wel veel minder. In totaal 249 kwekerijen, waarvan 202 plantages in Midden- en West-Brabant.

Het viel de politie op dat er landelijk meer buitenkwekerijen waren, 350 in totaal.

Veel kwekerijen komen nog steeds dankzij anonieme tips op het politiebureau terecht. Vorig jaar werd er meer over geklikt dan in 2019. Dat komt waarschijnlijk omdat meer mensen thuis waren door de coronacrisis.

Daniel noemt hennep een instapdelict. Je start met wiet en verdient dan geld dat je investeert in duurdere drugs zoals cocaïne. Door hennep aan te pakken voorkomt de politie zwaardere vormen van drugshandel, is het idee.

