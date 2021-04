Schoonzoon Klaas Otto cel in voor leiden drugsbende, niet voor 'dodenlab'

De verdachten van onderzoek Kandinsky (tekening: Adrien Stanziani) vergroot

De schoonzoon van Klaas Otto is veroordeeld tot zes jaar cel voor het investeren in de productie van synthetische drugs, witwassen en het leiden van een misdaadorganisatie. Hij is vrijgesproken voor het 'dodenlab' in het Belgische Hechtel-Eksel. Het OM had 12 jaar celstraf tegen hem geëist.

De rechtbank is ervan overtuigd dat Paul G. (36) betrokken was bij het opzetten van een xtc-lab in het Zeeuwse Rilland (zomer 2019). Hij is daar geweest, want zijn mobieltje straalde daar een paar keer een zendmast aan. Samen met drie andere verdachten was hij drugsproductie aan het voorbereiden, vindt de rechtbank.

Smokkel

Verder gaf Paul G. in 2018 óók opdracht voor diverse drugsritten naar Frankrijk. De rechtbank ziet hem als leider van een misdaadorganisatie. ‘Investeerder en organisator’, zo omschreef de rechtbank zijn prominente rol.

Ook was er genoeg bewijs voor witwassen. De rechtbank geloofde niks van het verhaal van G. dat hij legaal zijn geld verdiende met de handel in dure horloges. Volgens de rechtbank heeft hij zich zes jaar lang schuldig gemaakt aan witwassen van misdaadgeld.

Bovendien had G. drie kilo hasj in bezit.

Dodenlab

In de zaak van het dodelijk drugslab in Hechtel-Eksel (begin 2019) is er onvoldoende bewijs dat Paul G. er mee te maken had, oordeelde de rechtbank. Het is ook niet vast te stellen wat zijn aandeel is geweest. Over het drugslab in Esch (juni 2019) vond de rechtbank hetzelfde: er te weinig bewijs voor zijn directe betrokkenheid. Het OM denkt daar anders over en ziet G. als investeerder.

De rechtbank bepaalde dat er genoeg bewijs is dat G. 259.000 euro misdaadwinst maakte. Dat bedrag moet hij betalen aan de staat.

'Niks mee te maken!'

De Bergenaar had uit uit voorzorg twee grote tassen bij zich met onder meer kleding voor zijn verblijf in de gevangenis. Hij kwam vrij binnen via de voordeur en moest weg via het cellenblok. Hij zei na afloop tegen de rechtbank: "Ik ben het er niet mee eens".

Terwijl hij meeliep met de parketpolitie richtte zich ook naar de perstafel. "Drugssmokkel naar Frankrijk daar weet ik niks van. En schrijf op: die doden in dat Belgisch lab, daar heb ik niets mee te maken! "

Andere veroordeelden

Paul G. werkte samen met een groep criminelen uit onder meer Zeeland en Gelderland. Ze waren bezig met een drugslab in Esch en in het Zeeuwse Rilland.

Acht andere verdachten kregen tot 3,5 jaar gevangenisstraf opgelegd. De verdachten die celstraffen kregen, moesten ook meteen mee naar de gevangenis.

Winstbejag

‘Alle verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan ernstige feiten. Sommigen maakten deel uit van diverse criminele samenwerkingsverbanden”, zei de rechtbank. “Ze hebben slechts gehandeld uit winstbejag".

Dit is niet de enige rechtszaak rond het dodenlab in Hechtel-Eksel. In Den Bosch is er ook een proces bezig rond de direct betrokkenen van dat Belgische lab.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.