Theon mag Willem II aanmoedigen tijdens de degradatiekraker tegen RKC

Een handvol Willem II-fans mag in coronatijd vrijdagavond als proef het stadion in. Dan is de belangrijke wedstrijd tegen RKC. Theon Scholten is blij. RKC-fan Robin Verschure baalt ervan. Een ding hebben ze gemeen en dat is dat ze nu al zenuwachtig zijn.

"Die spanning komt niet vrijdag pas, die is er al", stelt Willem II-fan Theon Scholten. Zijn Waalwijkse tegenstrever Robin Verschuren herkent het gevoel. "RKC was een weekend vrij dan begin je die zenuwen ook al wat eerder te voelen."

Voor Theon betekent de wedstrijd ook een terugkeer in Het Koning Willem II Stadion. De laatste keer dat hij in het stadion een wedstrijd bezocht was in september. Hij weet dus een beetje wat hij kan verwachten.

"Ik ga niet als een gek staan springen. Dat is ook niet de bedoeling."

"We zaten met vier vrienden op een rijtje, van boven naar onder en dan met stoelen ertussen. Dat was een hele merkwaardige wedstrijd, maar achteraf ben ik blij dat we erbij waren. Het was een aparte sfeer, maar ook wel weer heel gezellig."

Robin Verschure is al ruim twintig jaar seizoenkaarthouder van RKC. Hij zit vrijdag, zoals al bijna heel het seizoen, thuis met wat vrienden. "We zetten elke wedstrijd een beamer aan zodat we een groot scherm hebben en dan een flinke pot bier."

Voor de tv is Robin niet minder fanatiek dan in het stadion. "Ik ben altijd fanatiek. Al staan we 3-0 achter dan nog word ik boos. Als spelers slecht spelen dan krijgen ze ook de volle laag en mogen ze gewisseld worden."

Theon denkt dat hij zich in het stadion juist wat minder fanatiek gaat gedragen dan thuis. "Ik ga niet als een gek staan springen. Dat is ook niet de bedoeling. En je zit toch alleen, zingen en je ploeg aanmoedigen doe je meestal met je maten. Als ik de scheidsrechter of de grensrechter moet corrigeren, zal ik dat trouwens niet nalaten."

"De Eerste Divisie is een horrorscenario."

Voor RKC-fans is Willem II uit de wedstrijd van het jaar, maar heel rouwig dat hij er niet bij mag zijn, is Robin niet. "Ik heb een hekel aan hoe het moet gaan. Dat laten testen van tevoren en die 1,5 meter. Maar voor deze derby had ik er wel over nagedacht."

Op zijn beurt is Theon blij dat hij erbij kan zijn. ''Ik zit aan de lange zijde op rij twee, tegen het veld aan. Dus ik zal die gasten ongetwijfeld aanmoedigen.”

Voor Willem II en RKC is de wedstrijd van vrijdagavond erg belangrijk in de strijd tegen degradatie. Want aan de Eerste Divisie moet Theon niet denken. "Dat is een horrorscenario."

