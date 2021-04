'Deur werd voor mij dichtgegooid', toch houdt Jac Klijs van de lintjesregen

Burgemeester Jac Klijs gaat maandag voor de laatste keer op stap om inwoners van zíjn Moerdijk koninklijk te onderscheiden. Zijn das zal goed zitten, zijn jas ook en de onderscheiden inwoners kunnen erop rekenen dat de burgemeester ook deze lintjesregen voor iedereen een goed verhaal heeft.

Dat zou kunnen betekenen dat de CDA’er ook na dit jaar mensen ‘moet’ gaan vertellen dat het de koning heeft behaagd hen een lintje toe te kennen. Klijs zal het niet als een straf ervaren, verre van dat. Hij heeft de lintjesregen nooit als een poppenkast of een belegen ceremonie ervaren. Sterker nog, het was onder anderen aan hem te danken dat de gemeente Moerdijk de afgelopen jaren steeds hoog scoorde met het aantal Koninklijke Onderscheidingen (KO’s).

“Toen ik hier begon, was het gebruikelijk dat er niet meer dan een man of vijf een lintje kreeg opgespeld. Dat vond ik vreemd, voor zo’n grote gemeente, met zo’n actieve gemeenschap. Ik heb me er toen sterk voor gemaakt dat mensen elkaar wat vaker een schouderklopje geven. Dat je best trots mag zijn op iemand die zich belangeloos inzet voor de samenleving. En dat heeft geholpen. Bovendien: een lintje is niet iets wat je bij wasmiddelen cadeau doet.”