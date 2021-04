Proefrit met scooter blijkt diefstal, achtervolging eindigt met botsing

Een gestolen motorscooter. Een achtervolging. Een botsing op de Eindhovenseweg bij Aalst. De politie had het woensdagavond druk met drie zaken die op eerste oog niets met elkaar te maken hadden, maar toch gelinkt bleken.

De motorscooter werd te koop aangeboden in Valkenswaard en er melde zich iemand die wel een proefrit wilde maken. Maar die zogenaamde koper ging ervandoor. De eigenaren van de scooter lieten dat niet zomaar gebeuren en zetten de achtervolging in.

Die ging over de Eindhovenseweg naar Aalst. Toen een van de achtervolgende auto’s wilde keren op die weg, botste hij op een tegemoetkomende auto op de andere weghelft. De bestuurder van de achtervolgende auto moest naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de andere auto die ook achter de scooterrijder aanzat, kon de politie bijpraten over wat er was gebeurd met de proefrit en waarom ze de scooter achtervolgden.

De politie kon in die zaak uiteindelijk vier verdachten aanhouden. De motorscooter is teruggevonden in Aalst.