Tonneke stopt met haar rijdende winkel na ruzie: 'Typisch Tonny'

Nog twee dagen rijdt Tonny Steenis met haar winkeltje door Tilburg. "Ik ben er helemaal klaar mee", verzucht ze. "Ik stop ermee. Ze hebben mij helemaal kapot gemaakt." Volgens haar krijgt ze al vijftien maanden geen geld van een stichting terwijl dat wel beloofd is. Gijs Bax van ‘stichting tot steun Tonnekes Rijdende Winkel’ ontkent alle beschuldigingen.

Tonny, ofwel Tonneke, zegt dat ze al maanden zit te wachten op een maandloon. "Er is nu zoveel schuld dat ik voor mezelf moet kiezen. Ik ga de schuldsanering in."

"Drie pakken koeken voor 2,50 euro en een bakje aardbeien slechts een eurootje."

Met haar oranje-witte SRV-wagen rijdt ze iedere donderdagmiddag door Tilburg. Met een flinke toeter maakt Tonny duidelijk dat ze er is. Ruim vier jaar geleden begon Tonny met haar rijdende winkel. Het doel: goedkope maar kwalitatieve boodschappen voor de vergeten mensen in de volkswijken van Tilburg. En het werkt. Donderdagmiddag is het weer druk in de rijdende winkel. "Kilo mandarijnen voor 1,50 euro. Drie pakken koeken voor 2,50 euro en een bakje aardbeien slechts een eurootje."

Anderhalf jaar geleden moest Tonneke noodgedwongen stoppen. Haar wagen was kapot en er was geen geld om het te maken. En daarom werd de stichting opgericht en een crowdfundingsactie begonnen.

Er kwam genoeg geld binnen om een nieuwe rijdende winkel aan te schaffen, wat reparaties uit te voeren en een eerste voorraad in te slaan. Het leek allemaal goed te gaan maar sinds twee weken is de bom gebarsten.

"Op z’n Tonny’s werd er gereageerd. Dat zijn we eens in de paar maanden gewend."

"Ik zou een maandloon van de stichting krijgen via de gemeente. Maar nu zijn we vijftien maanden verder en nu is het nog niks", vertelt een woedende Tonny. Gijs Bax van de stichting die voor Tonneke is opgericht zegt dat er pas vanaf deze maand een loon uitgekeerd zou worden. "Tonny kreeg tot vorige maand een bijstandsuitkering voor zelfstandigen", vertelt Bax.

"Die uitkering gaat via de gemeente. Vanaf deze maand zou dat veranderen in een andere beloning via onze stichting omdat de uitkering afloopt." Eerder zou Tonny dus helemaal geen cent van de stichting krijgen maar volgens Tonny is dat allemaal niet waar en zit ze al anderhalf jaar op een loon te wachten. "Over twee maanden krijgen wij via subsidie geld van de gemeente om Tonny te betalen. Maar wij zouden al vanaf eind deze maand loon gaan geven omdat de uitkering vervallen is."

Volgens Bax liep het allemaal mis toen ze twee weken geleden, zoals elke maandag, bij de boekhouder zat. ‘’De rekeningen werden opgemaakt en ze had bijna niks meer in kas om weer inkopen te doen. Ze reageerde geheel op z’n Tonny’s. Dat zijn we eens in de paar maanden gewend." Telkens komt het weer goed maar deze keer niet.

‘’Ik kan niet meer, ik ben helemaal naar de godverdomme.’’

"Ik ben helemaal op. Ik ben helemaal leeg. Ik heb er ook geen zin meer in", vertelt Tonny terwijl ze even pauze neemt. "Nu komen ze ineens met eind april, maar we zijn al vijftien maanden bezig. Ik zit al maanden te wachten. Zo kan het niet meer, ik ben er klaar mee." Volgens Tonny kan niemand haar meer overtuigen om nog door te gaan. "Ik kan niet meer, ik ben helemaal naar de godverdomme."

Toch hoopt Gijs Bax dat hij Tonny nog over kan halen. Maar het is hem nog niet gelukt om in contact te komen met Tonny. "Ze neemt de telefoon niet op, maar ik blijf het proberen want ze doet zoveel goede dingen voor de vergeten mensen in Tilburg."

‘’Hou je goed. Houdoe.’’

De klanten van Tonny balen dat ze niet meer voordelig boodschappen kunnen doen voor de deur. Een icoon uit de volksbuurten van Tilburg verdwijnt. "Iemand die oog had voor de mensen hier. Ze zorgde voor ons", reageert een klant. "Kom je nooit meer? Nooit?", vraagt een klant verbaast als ze deSRV-wagen binnen stapt. "Nee, ik ben helemaal kapot. Financieel helemaal kapot. Ik ga nu zelf de schuldsanering in", reageert Tonny. "Hou je goed. Houdoe."

De laatste kilometers in de rijdende winkel van Tonny

