Heidebrand bij Vught: anderhalve hectare in vlammen op

Op de Vughtse Heide bij Vught is donderdagmiddag een stuk bos en hei in vlammen opgegaan. Het zou gaan om een gebied van zo’n anderhalve hectare, ruim twee voetbalvelden.

Volgens een ooggetuige stonden er een stuk hei en een stuk naaldbos in brand. Er waren forse vlammen te zien en een rookpluim was in de weide omgeving zichtbaar.