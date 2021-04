Coronagolf bij Jong PSV: wedstrijd tegen TOP Oss afgelast

De wedstrijd van Jong PSV tegen TOP Oss moet worden afgelast door coronabesmettingen. Het duel dat voor vrijdagavond gepland stond, gaat niet door.

Bij de gebruikelijke coronatesten bij Jong PSV die worden afgenomen voorafgaand aan een wedstrijd, zijn nieuwe coronabesmettingen aan het licht gekomen. De staf en de spelers gaan uit voorzorg in quarantaine, zo meldt de club.

De wedstrijd is in overleg met de KNVB afgelast en wordt op een later moment ingehaald. Die nieuwe wedstrijd staat nu gepland voor 3 mei.