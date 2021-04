Voortvluchtige Eindhovense crimineel Tommy van der S. na 7 jaar opgepakt

Tommy van der S. (foto: politie) vergroot

In Dubai is Tommy van der S. gearresteerd. De Eindhovense crimineel was sinds 2014 spoorloos. Hij stond op de Nationale Opsporingslijst. Donderdagavond is hij van die lijst afgehaald. De politie bevestigt daarmee indirect de arrestatie want eerder op de dag stond hij er nog gewoon op.

De arrestatie van de Brabantse drugscrimineel (39) zong al een paar uur rond. De Telegraaf meldde de arrestatie als eerste. Maar een reactie van de politie bleef tot nu toe uit. Volgens de krant is Van der S. opgepakt met een vals Iers paspoort in Dubai.

Van der S. werd in 2017 door de rechtbank in Den Bosch bij verstek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf voor drugshandel, witwassen en mishandeling. Een medeverdachte moest tien jaar de cel in.

De drugsbende waar hij in zat hield zich bezig met onder meer export van xtc, speed en coke naar Engeland en zat ook in de wiet. De politie ontdekte dat Van der S. de antiekwinkel van zijn pa in Eindhoven gebruikte voor criminele afspraken. De politie verstopte er afluisterapparatuur en dat leidde tot bewijs.

In 2014 volgde een golf aan arrestaties. De Eindhovenaar was toen al van de aardbodem verdwenen. Later deed het verhaal de ronde dat hij gewaarschuwd was door politiemol Mark M. en dat hij daarom had weten te ontkomen. Tommy bleef al die jaren voortvluchtig.

De politie zette Van der S. in de zomer van 2018 op de Nationale Opsporingslijst en nam altijd aan dat hij in Spanje zat. Daar had hij ook een huis. De politie noemde Barcelona, Malaga en Marbella als toevluchtsoord. Maar hij zat verder weg zo blijkt nu, in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten, een bekende schuilplaats voor criminelen. Vrijwel zeker met een valse identiteit.

Hij moet in Nederland zijn straf uit gaan zitten. Wanneer hij aan komt is nog onduidelijk. Officieel is er geen uitleveringsverdrag maar in de praktijk worden criminelen daar gewoon het land uitgezet. Dat gebeurde ook met Ridouan T. die daar woonde, ook onder een valse naam.

