Coronanieuws: 1642 nieuwe coronabesmettingen. Belgen tot tien uur op terras

12.49

De wereldwijde handel is in februari met 0,3 procent gestegen. Daarmee zien we een verder herstel van de coronacrisis. Dat meldt het Centraal Planbureau (CBP). De wereldhandel ligt inmiddels al weer hoger dan voor de coronacrisis. Volgens het CPB was er vooral groei van de handelsvolumes in opkomende landen in Azië, zoals India, Thailand, Vietnam, de Filipijnen en Indonesië. Ook in het eurogebied was een groei te zien. In China was juist een daling, net als in de Verenigde Staten.