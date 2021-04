Coronanieuws: 381 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

06.15

ROAZ-voorzitter Bart Berden had graag gezien dat het kabinet niet had gekozen voor versoepelingen, zegt hij tegen het Brabants Dagblad. Zorgmedewerkers van de Brabantse ziekenhuizen stellen massaal hun vakantie uit, terwijl dit weekend vijf concerten in Brabant op de planning staan en woensdag terrassen en winkels weer opengaan. Voor Berden een droevig contrast. "Want waar doen we het dan allemaal voor? Neemt niemand het serieus waar we mee bezig zijn?"