Willem II en RKC Waalwijk spelen eigen finale: ‘Er zijn geen excuses meer’

Willem II en RKC staan vrijdagavond tegenover elkaar in een heus degradatieduel in Tilburg. Bij winst spelen de bezoekers zich zo goed als veilig, terwijl de Tilburgse club moet winnen om met iets meer lucht de absolute slotfase van het seizoen in te gaan.

Door de bekerfinale was er een weekend geen eredivisievoetbal. De voorbereiding was dan ook lang voor Willem II en RKC Waalwijk, de clubs die vrijdagavond tegenover elkaar staan.

Trainer Fred Grim heeft er volgens RKC-verdediger Melle Meulensteen geen extra druk op gelegd in aanloop naar het duel met Willem II. “Nee dat niet. Hij zegt: ‘Als je nu zegt dat dit de belangrijkste wedstrijd is, kun je dat over elke komende wedstrijd zeggen’. Als we deze niet winnen is dat niet het ergste van de wereld, maar we zullen wel ergens de punten moeten pakken."

"Van een finale krijg je extra energie en de supporters zullen ons ook helpen."

In Tilburg is dat gevoel toch anders. Pol Llonch draait er wat dat betreft niet omheen: “Het is nu de belangrijkste wedstrijd van dit seizoen, een cruciale wedstrijd voor ons. Het is als een finale”, geeft de Spaanse middenvelder aan.

In de twee weken voorbereiding is er een gezonde spanning ontstaan. “We weten hoe belangrijk het is, iedereen weet dat dit de belangrijkste wedstrijd is. We hebben een goede trainingsweek gehad. Iedereen heeft de juiste focus, iedereen werkt hard. We moeten het nu laten zien. Van een finale krijg je extra energie en ik ben er ook zeker van dat de supporters ons zullen helpen. Met die twee dingen zijn er geen excuses meer.”

"Eén punt kan ook genoeg zijn, dat houden we in het achterhoofd."

RKC-verdediger Meulensteen weet dat er vrijdag vanaf het eerste fluitsignaal spanning nodig is om een goede wedstrijd te spelen, maar in aanloop naar het duel is er ook ontspanning. "We hebben alles in eigen hand en we moeten niet te veel naar andere teams kijken. Als wij het goed blijven doen dan blijven we erin.”

Met vier punten meer en een beter doelsaldo is het voor RKC vrijdag geen kwestie van ‘moeten winnen’. “Wij weten wel dat als we winnen we goede zaken doen. Maar je kijkt hoe een wedstrijd loopt om te kijken of een punt voldoende is. Voor elke wedstrijd wil je de drie punten. Tegen ADO zat je er totaal niet in, dan voel je dat een punt het maximaal haalbare is. Op voorhand gaan we vol voor de drie punten, maar we gaan geen gekke dingen doen. Eén punt kan ook genoeg zijn. Dat houden we zeker in het achterhoofd. Gewoon realistisch kijken naar hoe de wedstrijd verloopt en vooral niet verliezen.”

"Het gaat vrijdag alleen om winnen."

Llonch van Willem II heeft daar logischerwijs een ander gevoel bij. “Natuurlijk is ieder punt belangrijk, maar voor een wedstrijd is het onmogelijk om te denken dat een punt ook goed zou zijn. Het gaat vrijdag alleen om winnen. We moeten het woord winnen in ons hoofd stoppen. Het is voor mij nu ook geen optie om te denken in ‘als’. Wanneer het zover komt dan zal de staf nadenken en kijken wat het beste is. Ik denk alleen in winnen. Met een zege leggen we de druk op de andere teams en ook bij RKC.”

Waar RKC een ‘heel positief’ gevoel mee heeft genomen uit het duel met Ajax, werd er in Tilburg gepraat na de 4-0 nederlaag tegen Heracles Almelo. Na een vrij weekend zijn beide clubs nu klaar om in Tilburg, met publiek, de strijd met elkaar aan te gaan. “Grote wedstrijden geven je energie en kracht. We weten dat we meer dan honderd procent moeten geven, nog meer dan normaal. Maar wel altijd met het hoofd”, sluit Llonch af.

