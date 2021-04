Man van 83 zwaargewond bij aanrijding en aan zijn lot overgelaten

De bestuurder ging er te voet vandoor. (Foto: SK-Media) vergroot

Een 83-jarige man is deze week aangereden door een motorscooter. Dat gebeurde toen hij zijn dagelijkse wandelingetje maakte op het fietspad langs de Nielt bij het dorp Katwijk bij Cuijk. De scooterrijder werd op dat moment achterna gezeten door de politie. Hij bekommerde zich niet om de oudere man, die zwaargewond raakte, en ging er te voet vandoor. De kleindochter van het slachtoffer is woedend dat haar opa zo aan zijn lot is overgelaten.

Het slachtoffer liep zeven gebroken ribben, een gebroken kaak en een gebroken pols op. Volgens de kleindochter is haar opa inmiddels geopereerd en heeft hij een flink trauma overgehouden aan de aanrijding. De man ligt nog in het ziekenhuis.

De bestuurder reed woensdag met zijn motorscooter op de A73 , waar hij meerdere verkeersovertredingen maakte. Volgens de politie reed hij onder andere over de middenberm en de vluchtheuvel. Agenten gaven de bestuurder een stopteken, maar hij ging er snel vandoor.

Korte tijd later was de aanrijding op het fietspad langs de Nielt, nabij de Lange Linden. Meerdere omstanders hebben de bestuurder zien wegrennen, meldde de Gelderlander eerder. Hij liet het de motorscooter achter in de berm.

De politie heeft inmiddels iemand aangehouden, maar hij weigert te praten. Ook een getuige zou zijn gehoord, maar ook die zegt niets.

"Het is niet iets om trots op te zijn, het is niet om te lachen."

Op Facebook uit de kleindochter haar afschuw over het incident. "Het is niet stoer om op dit moment je mond dicht te houden voor je vrienden. Het is niet iets om trots op te zijn. Het is niet iets om over op te kunnen scheppen op social media. Het is niet om te lachen", schrijft ze. Ze roept getuigen op zich te melden bij de politie.

Ook de politie is op zoek naar getuigen. Zij kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem kan ook: 0800-7000.

