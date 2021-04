Efteling en Breda vallen zich geen bult aan mislukte testevenementen

Het 538-festival werd weer afgebroken (foto: Omroep Brabant). vergroot

Twee grote Fieldlab-evenementen in Brabant gaan niet door. Sommige kosten voor bijvoorbeeld de 538 Oranjedag zijn al gemaakt. Wie gaat dat betalen en hoeveel geld is er 'weg'?

De opbouw van het 538-feest was al ruimschoots begonnen en natuurlijk waren de artiesten geboekt, de fusten vol bier al geregeld en het personeel al ingehuurd. Hoeveel geld is er precies verloren gegaan? Dat blijkt nog niet zo’n eenvoudige vraag.

Wel is duidelijk dat de proefevenementen van Fieldlab samen 2,7 miljoen euro kosten in deze fase. Een hele smak geld dus. De meeste rekeningen gaan echter direct naar Den Haag. Het Ministerie van Economische Zaken financiert het onderzoek namelijk. Maar het ministerie financiert niet de evenementen zelf.

“De Efteling heeft niet zoveel extra kosten gemaakt."

De Efteling laat in een reactie weten dat zij niet veel geld zijn kwijtgeraakt nu de testdag niet doorgaat. “Wij hebben niet zoveel extra kosten gemaakt. De onderzoekskosten zijn voor Fieldlab. Wij zouden alleen de exploitatiekosten voor onze rekening hebben, maar omdat het niet doorgaat hebben we die nog niet gemaakt”, zegt een woordvoerder.

“Wij zijn de afgelopen maanden bezig geweest om alles in het park netjes te maken om weer open te gaan. Dat is al die tijd doorgegaan omdat het personeel toch betaald moet worden. We hebben hen daardoor aan het werk kunnen houden.”

“Er zijn natuurlijk wel medewerkers geweest die specifiek voor de testdag uren hebben gemaakt, maar die worden sowieso betaald. We krijgen ook geen extra steun voor die gemaakte kosten.” Hij noemt het ‘zonde en jammer’ dat de testdag niet doorgaat.

“De gemeente Breda heeft geen subsidie gegeven aan 538 Oranjedag."

Burgemeester Paul Depla van Breda zei eerder deze week tegen Omroep Brabant dat de gemeente in ieder geval niet voor de rekeningen opdraait. “Wij hebben geen subsidie gegeven aan het evenement. Het evenement vindt plaats binnen het kabinetsprogramma. Wij hebben geen subsidie-relatie en geen contract", stelt Depla.

De organisatie achter 538 zegt in een schriftelijke reactie: "We doen nooit uitspraken over begrotingen en gemaakte kosten. Fieldlab heeft niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant.

Het Ministerie van Economische Zaken laat via de woordvoerder weten: "De lokale overheid en de Efteling hebben zelf besloten, op basis van eigen overwegingen, dat de evenementen niet konden doorgaan. Wat het kabinet betreft kunnen de Fieldlab-evenementen verantwoord plaatsvinden en is de vergaarde informatie waardevol. Ik kan op dit moment niet zeggen wie voor de kosten opdraait."

Gelukkig voor de bezoekers van het 538-feest zijn zij in ieder geval niet de dupe. De organisatie betaalt de gewone tickets van 37 euro netjes terug. Sommigen hebben echter veel meer geld voor een kaartje betaald. Via Vakantieveillingen gingen tickets voor duizenden euro's per stuk. Maar ook Vakantieveilingen betaalt al die kosten terug.

