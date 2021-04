Deze proefevenementen komen er nog wél aan in Brabant

Het is nog steeds mogelijk om in Brabant mee te doen aan de proefevenementen met toegangstesten, de Fieldlabs. Er zijn verschillende opties: festivals, pretparken, musea, dierentuinen en voetbalwedstrijden.

Een aantal Fieldlabevenementen is al bevredigend verlopen, zoals het optreden van Herman van Veen in het Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven. De artiest dankte het publiek na afloop met de opmerking: “Fijn dat u het heeft aangedurfd.” Ook de zwemactiviteiten bij Center Parcs Kempervennen in Westerhoven, afgelopen zaterdag, vielen in goede aarde.

Er is nog wat mogelijk

Enkele evenementen die begin deze maand nog werden aangekondigd, zijn geschrapt. Denk aan de open molendag in Hapert en de 538 Oranjedag in Breda. Voor de mensen die ondanks al het gedoe en discussies over het nut van deze testcases zin blijven houden in een uitje, is er nog een en ander mogelijk. Wat te denken van een dagje Efteling (alleen voor abonnementhouders) of het bezoeken (door seizoenkaarthouders) van een wedstrijd in de Eredivisie of de Keuken Kampioen Divisie.