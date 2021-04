Geen feest, wel een kater: dit gebeurde er allemaal rond 538 Oranjedag

Snollebollekes bij 538 Koningsdag in 2019 (foto: Tom Swinkels/FeestZoom). vergroot

Wat een groot feest met tienduizend uitgelaten bezoekers had moeten worden, is uitgelopen op een deceptie. Burgemeester Paul Depla besloot maandag geen vergunning te verstrekken voor het 538 Oranjefeest. Onder andere de veiligheid zou niet gewaarborgd kunnen worden. Dinsdagavond praat de gemeenteraad van Breda over de gang van zaken. Hieronder de belangrijkste gebeurtenissen in deze turbulente week op een rij.

14 april: Horeca ziedend

Nog geen 12 uur nadat bekend werd dat het Chasséveld in Breda op zaterdag 24 april het toneel zou zijn van tienduizend feestvierders, reageert de horeca als door een wesp gestoken. "De weerstand is bizar. De woede kroop uit mijn telefoon", briest horeca-uitbater Johan de Vos. "Dat dit evenement mag doorgaan op een steenworp afstand van de horeca die helemaal niks mag, steekt enorm. Het voelt als een mes in je rug waar er al vijftien in zitten.”

15 april: Depla op het matje

Burgemeester Depla is enerzijds blij met het testevenement: "We helpen mee om te kijken hoe we veilig wetenschappelijk begeleide evenementen kunnen organiseren." Anderzijds leeft hij mee met de horeca, die al zeven maanden lang op slot is. De gemeenteraad wil een spoeddebat, ook nadat Depla toezegt met organisator 538 te overleggen of er een rol weggelegd kan zijn voor de lokale horeca. Uiteindelijk blijkt dat niet mogelijk.

16 april: Twijfels over corona-veiligheid

Het plan: bezoekers laten zich voor en na de Oranjedag testen. Maar hoe veilig is dat? OMT-lid en arts-microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis in Breda is bezorgd. "Met testen haal je er een heleboel positieven uit, maar niet allemaal. Daar zullen tientallen mensen tussen lopen die besmettelijk zijn. Ik ben daar toch bezorgd over", zegt hij op BNR. Ook andere OMT-leden, die het kabinet adviseren tijdens de coronacrisis, uiten hun zorgen in landelijke media. De druk loopt op.

16 april: Amphia-chirurg start petitie

Zóveel feestende mensen op 400 meter afstand van het Amphia Ziekenhuis, waar veel coronapatiënten liggen en normale zorg deels is afgeschaald? Dat gaat voor chirurg Rogier Crolla een stap te ver. "Het is een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners", schrijft Crolla bij de petitie die hij tegen het evenement start. Meer dan 375.000 mensen ondertekenen die.

17-18 april: Oproepen om naar Breda te komen

Online buitelen critici over elkaar heen. Het evenement door laten gaan is gezien de coronasituatie onveilig, zegt het ene kamp. Daartegenover staan mensen die als protest tegen de coronamaatregelen, waar dit Fieldlab-evenement onderdeel van is, oproepen massaal naar Breda te komen. De burgemeester kijkt naar het kabinet: daar moet volgens hem besloten worden of de 538 Oranjedag door kan gaan.

19 april: Tombola van adviezen

Het kabinet ziet geen probleem in de Fieldlab-evenementen, en dus ook niet in die van Breda. Depla heeft intussen advies ingewonnen bij RIVM-voorman Jaap van Dissel en hoogleraar infectieziekten Andrea Voss. Met wat kleine aanpassingen zou het feest coronaveilig door kunnen gaan, oordelen zij.

Aan de andere kant zit de gemeente Breda in haar maag met randverschijnselen. De massaal ondertekende petitie is op zichzelf geen reden tot het afblazen van het evenement. Maar de achterliggende gedachte dat de druk op de zorg hoog is, is geen rare. De GGD-GHOR bekijkt in of evenementen met het oog op de zorg kunnen doorgaan. Die oordeelt dat áls er een incident gebeurt op of bij het feest, de zorg in de regio een extra toeloop van patiënten dan niet aan kan.

Dan is er nog de politie. De toenemende onrust baart hen zorgen. Groepen mensen willen naar Breda komen: feestvierders en demonstranten. En dan zijn er ook mensen die géén kaartje hebben weten te bemachtigen, maar wél van plan zijn een kijkje te komen nemen. Al met al kan de politie de openbare orde en veiligheid niet garanderen.

De bal ligt bij Depla.

19 april: Depla verstrekt geen vergunning

De burgemeester, aanvankelijk razend enthousiast over het Oranjefeest, maakt maandagavond een verslagen indruk voor talloze camera's. Hij geeft geen vergunning af voor het feest en zegt dat 'heel jammer' te vinden. Volgens hem was iedereen eerst hartstikke positief en hij lijkt zich af te vragen hoe dat sentiment 180 graden gekeerd is.

“We zien een maatschappelijke kookpan ontstaan. Het evenement is symbool geworden voor het huidige coronabeleid, de testsamenleving, teleurstelling van de horeca die niet open is en de mensen die boos zijn omdat dit evenement plaatsvindt terwijl de ziekenhuizen vollopen”, zegt hij.

20 april: Gemeenteraad wil opheldering

Daarmee is de kous nog niet af. Dinsdagavond wacht Depla een debat. De burgemeester gaf eind maart aan mee te willen werken aan een Fieldlab-evenement in zijn stad. Toen later duidelijk werd dat het om een feest met tienduizend mensen ging, zag hij amper beren op de weg.

Daarover zal de raad hem ongetwijfeld kritisch bevragen. Wat was zijn rol in het gebeuren? En kon hij niet voorzien dat Breda in plaats van het middelpunt van feest, het oog van een orkaan van kritiek zou worden?

