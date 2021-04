Zo denkt Brabant over het annuleren van 538 Oranjedag

Het festivalterrein wordt weer afgebroken (beeld: Omroep Brabant). vergroot

Het besluit om 538 Oranjedag te annuleren, maakt op social media de tongen los. Genoeg mensen vinden het een terechte beslissing, met het oog op de zorg en horeca. Maar een ander deel is van mening dat juist een testevenement kan bijdragen aan het sneller openen van de samenleving.

In de dagelijkse poll op onze site vroegen we jullie of het een terecht besluit is dat 538 Oranjedag van de baan is. Tot dinsdagmorgen tien uur hadden om precies te zijn 7995 mensen hier op gereageerd:

50 procent (4025) vindt het feest sowieso een slecht plan

40 procent (3185) vindt dat het met zoveel voor- en tegenstanders alleen maar mis kan gaan

6 procent (466) vindt dat de angst regeert

4 procent (319) snapt het besluit niet omdat de testevenementen juist een doel hebben

Op onze Facebookpost over het besluit werden zo'n 1600 reacties geplaatst. Onder de reageerders is Monica. Volgens haar is de tijd nog niet rijp voor zo’n groot evenement. “Het zou een prachtig feest kunnen zijn. En natuurlijk is het jammer voor de organisatie, het publiek en de artiesten. Maar als we heel eerlijk zijn, is dit echt een beetje te vroeg. Meer vrijheid is zeker waar we naartoe moeten, maar dan wel verstandig en met kleine stappen”, schrijft ze op onze Facebookpagina.

Daar is Tijs het roerend mee eens. “Zoveel mensen bij elkaar is het probleem opzoeken. Laten we met stap 1 beginnen, de terrassen en horeca open zo ver als dat kan.” En ook Astrid denkt er zo over. “Eerst maar de eigen horeca steunen en beginnen met het openen van de terrassen. Plan B is evenementen, gebonden aan regels.”

"Dit was niet de juiste tijd op de juiste plek."

Dat het feest georganiseerd zou worden op het Chasséveld, op steenworp afstand van het Amphia Ziekenhuis, sterkt veel mensen in hun mening over het inmiddels afgelaste evenement. “Terecht, zowel voor de horeca als het ziekenhuis. Dit was niet de juiste tijd op de juiste plek”, vindt Frank. En Chantal schrijft: “Je mag één persoon op visite en met 10.000 mensen naar een festival? En dat is dan naast het revalidatiecentrum en in de buurt van het ziekenhuis.”

"Een gemiste kans."

Natuurlijk zijn er ook andere geluiden te horen. Stephan denkt dat versoepelingen lastig zijn als er geen testevenementen plaatsvinden. “Als hier goede resultaten uit waren gekomen, dan hadden wij onze horecazaken misschien wel eerder open kunnen gooien. Maar nee hoor, geen perspectief bieden en geen mogelijkheden onderzoeken. Een gemiste kans.”

Pat had ook liever gezien dat 538 Oranjedag was doorgegaan. “Je kan beter bewijzen dat dit wel kan en dat de besmettingen meevallen. Nu heb je niets. Geen feest, geen data. En zonder die data een nog langere tijd zonder festivals.”

Tomas verbaast zich op zijn beurt dat het Songfestival wel doorgaat, met (beperkt) publiek. “Als we hier een streep door zetten, dan ook door het Songfestival. Want als een Fieldlab buiten niet mag, dan binnen ook niet. Momenteel doen we in Nederland alles om het niet gezellig te maken en we blijven op ons tandvlees lopen. Als iedereen zich aan de regels houdt, was dit een goede test geweest om terug te gaan naar pre-corona.”

