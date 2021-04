Luc gaat kater van afgelaste 538 Oranjedag wegspoelen in De Efteling

Luc gaat zaterdag niet naar de 538 Oranjedag, maar naar De Efteling (privéfoto). vergroot

Niet met 9.999 andere festivalgangers bij de 538 Oranjedag in Breda, maar met 7.549 andere bezoekers een dagje Efteling. Voor Luc Verheijen uit Etten-Leur ziet de invulling, komende zaterdag, er in eens heel anders uit. Hij was één van de mensen die een kaartje hadden gekocht voor het veelbesproken 538-feest, dat maandagmiddag werd geschrapt.

Luc klonk dinsdagmorgen best vrolijk, maar hij wil best toegeven dat het chagrijn groot was toen de afgelasting bekend werd. “Het was wel balen voor mij en mijn twee vrienden die mee zouden gaan, toen 538 via een groepsapp meldde dat het was geschrapt”, vertelt de Coolblue-chauffeur. Tot het laatste moment bleef hij goede hoop houden dat burgemeester Paul Depla een vergunning zou verstrekken voor het muziekevenement.

"Ik blijf het jammer vinden."

Vooral het feit dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid er afgelopen weekend geen probleem in zag en de bal neerlegde bij Depla, sterkte hem in zijn vertrouwen. “Natuurlijk kan ik er begrip voor opbrengen, maar ik blijf het jammer vinden dat het uiteindelijk vooral vanwege alle commotie van de baan is. Het was in mijn ogen echt een goede test geweest om mensen perspectief te bieden, dat er in de zomer toch meer mogelijk kan zijn. Ik was dus best wel teleurgesteld”, vertelt Luc, die zich echter ook prima kan voorstellen dat mensen die instaan voor veiligheid en zorg grote vraagtekens hadden gezet bij de Oranjedag. “Mijn moeder werkt in de zorg en die denkt er anders over dan ik of mijn zus, die ook heel graag had willen gaan”, vertelt Luc. “Je blijft toch met gemengde gevoelens zitten.”

Over de financiële kant van de annulering maakt hij zich geen zorgen. De inwoner van Etten-Leur gaat ervanuit dat 538, wat het heeft beloofd, binnen tien dagen de entreekosten van 37 euro gaat terugboeken. “Maar of ook de hogere bedragen die door anderen zijn neergeteld om binnen te komen, worden terugbetaald, dat weet ik niet. Dat ging allemaal via vakantieveiling.nl en de opbrengst zou bij de voedselbanken terecht komen.”

"Snel overgeschakeld naar plan B."

Dat is echter een zorg voor anderen, bovendien heeft Luc alweer een ander Fieldlabevenement om naar uit te kijken: dat van zaterdag in De Efteling. Hij en zijn vrienden - die eerder een test in Avonturenpark Hellendoorn meemaakten - zijn niet bepaald voor één gat gevangen. Luc: “We hebben snel overgeschakeld naar plan B.” Ze zijn namelijk abonnementhouders en hebben op tijd een kaartje kunnen bemachtigen om in Kaatsheuvel alsnog een leuke zaterdag te gaan beleven.

De testafspraak is ook al gemaakt, vrijdagavond, en Luc twijfelt niet aan de uitslag. Hij zal zich niet een tweede evenement door de neus laten boren en ziet het dagje Efteling als een opmaat naar een hopelijk prettige zomer waarin hij er vaker op uit kan gaan. “Als het goed is, zouden pretparken vanaf 11 mei open mogen”, aldus Luc, die nauwelijks kan wachten om de 538-kater weg te spoelen.

