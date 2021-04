Afbraak festivalterrein voor 538 Oranjedag in volle gang

Wachten op privacy instellingen... De afbraak in beeld (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Op het Chasséveld in Breda zou zaterdag de 538 Oranjedag zijn gehouden. Het feest gaat echter niet door waardoor er deze dinsdag geen sprake was van een opbouw, maar van een afbraak.

Er kan veel gebeuren in een dag tijd. Maandag overdag waren tientallen mensen nog bezig met de opbouw van het podium en de tenten voor de 538 Oranjedag, die voor zaterdag in Breda was gepland. Deze dinsdagochtend echter, was het afbreken en opruimen in volle gang.

Maandagmiddag besloot Paul Depla geen vergunning af te geven voor het festival. Reden: er dreigde een onverantwoorde situatie te ontstaan.

Spijtig voor de organisatie, die allerlei onderdelen, materialen en dergelijke klaar had staan. Van toiletten tot hekken en van podia tot tenten. Tientallen mannen ruimden alles dinsdagochtend al vroeg weer op, met heftrucks. Dat gebeurde in de zon en in een prima sfeer.

Nog even en niets op het Chasséveld herinnert nog aan (de discussie over het doorgaan van) het muziekfeest.

