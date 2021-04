Feesten voor de wetenschap op Oranjedag, zo gaat dat in zijn werk

Een eerdere editie van 538 Koningsdag (foto: Tom Swinkels). vergroot

Nog tien dagen, dan vindt in Breda het grootste Fieldlab-testevenement tot nu toe plaats. Tijdens de 538 Oranjedag mogen 10.000 feestvierders los gaan op het Chasséveld. Gelden daar dan helemaal geen coronaregels? En hoe werkt dat testen precies? We geven je de antwoorden op de belangrijkste vragen.

Voor de gesloten horeca of de medewerkers in het ziekenhuis is het misschien zuur, 10.000 feestende mensen midden in coronatijd. Maar voor de organisatie, Fieldlab, is Oranjedag niet zomaar een feestje: ze willen kijken of met bepaalde regels evenementen weer veilig mogelijk zijn. Dat deden ze eerder dit jaar al met kleinere groepen en nu dus met eenderde van de 30.000 mensen die normaal op het Chasséveld passen. Zes vragen en antwoorden:

Gelden de coronaregels daar ook?

Het doel van de Fieldlab-experimenten is juist om de basisregels (deels) los te laten om te kijken of dat verantwoord is. Bij eerdere experimenten werd het publiek opgedeeld in groepen (bubbels) waarvoor verschillende regels golden. Sommige mensen moesten een mondkapje op, anderen niet. Maar in de praktijk droeg bijna niemand een mondkapje. "Dat hadden we ook wel verwacht", schreef de organisatie later op Twitter.

Geen handhaving dus. Aan welke regels moet je je wél echt houden?

Je moet je vooraf en achteraf laten testen en tijdens het evenement worden je bewegingen bijgehouden met een speciale tag die om je nek hangt. Zo wil de organisatie leren of mensen bijvoorbeeld uit zichzelf al afstand houden of dat de regels massaal overboord gaan na een paar biertjes… Ook worden er videobeelden gemaakt om achteraf te analyseren en kan je temperatuur gemeten worden.

Wat is het verschil met de lijst aan uitjes die vorige week bekend werd gemaakt?

Die uitjes, waarbij je je ook vooraf moet laten testen, hebben niet als doel te onderzoeken welke regels misschien losgelaten kunnen worden. Daar gelden alle basisregels mag er maar een beperkt aantal mensen komen. Op de Fieldlab-experimenten (Oranjedag, maar ook de dag waarop de Efteling weer open gaat) gelden juist minder coronaregels om te kijken hoe dat gaat.

Waar moet ik me laten testen?

Dit kan op dezelfde locaties als voor de evenementen die vorige week bekend zijn gemaakt. Dus via de site Testenvoortoegang.nl. In Brabant zijn er vijf locaties. Op de dag van het evenement krijg je 's ochtends vroeg je ticket in de mail en kun je je diezelfde ochtend nog laten testen. Dat is iets strenger geworden, want bij vorige testevenementen kon je je tot twee dagen voor het evenement laten testen.

Hoe kom ik aan kaartjes?

Je kunt je aanmelden via de site van Radio 538, donderdagmiddag hoor je dan of je één van de gelukkigen bent die een kaartje mag kopen. De testen zijn inbegrepen in de ticketprijs van 37,50 euro.

Geldt de avondklok ook voor de feestgangers?

Ja. Het feest begint om 12 uur en om 20 uur is het voorbij, ruim op tijd om nog thuis te komen (en na te genieten).

