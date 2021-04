Vrouwtje visarend heeft voor het oog van de camera haar eerste ei gelegd

Het koppel visarenden in de Biesbosch. vergroot

Het koppeltje visarenden in de Biesbosch dat 24 uur per dag te volgen is via een webcam, heeft gezamenlijk een eerste ei geproduceerd. Het vrouwtje legde het ei vrijdagmorgen tussen zes en zeven uur. “Dit is heel goed, uniek om te zien. Ik was er live via de webcam bij”, vertelt een zeer enthousiaste boswachter Harm Blom. “Het is echt heel bijzonder, omdat dit setje één van de weinige broedparen is in de hele Benelux echt uniek.”

“Om zes uur vrijdagochtend was er nog weinig te zien”, vertelt boswachter Harm Blom. "Het vrouwtje zat wel in een soort broedhouding op het nest, maar verder niets. Om half zeven kijk ik weer naar de webcam en daar lag het eerste ei. Dit is echt kicken.”

Enthousiast is de boswachter ook over de unieke samenwerking tussen man en vrouw visarend. “Er is echt een klik, want we zien ook het mannetje op het nest zitten en het ei omdraaien. Arenden doen dat.” Het webcambroedpaartje arriveerde eind maart kort na elkaar bij het nest in de Biesbosch. De eerste paring volgde in het weekend van 10 en 11 april, daarna waren ze niet meer te houden.”

"We verwachten dat er drie tot vier eieren gelegd gaan worden."

“Of de visarenden paren? Ze doen niet anders én het mooie is: het is ook nog voor iedereen te volgen”, reageerde de boswachter toen. Na de eerste paringen is een eerste ei gelegd en de verwachting is dat er meer gaan volgen. “We verwachten dat er drie tot vier eieren gelegd gaan worden en dat eind mei een eerste kuiken uit het ei zal kruipen”, vertelt boswachter Blom.

Blom benadrukt dat er een gevoel zou kunnen ontstaan dat de huidige situatie en het gedrag van de visarenden ‘heel normaal is’, maar dat is het niet. “Deze vogels komen helemaal vanuit Afrika naar de Biesbosch gevlogen. Eenmaal hier werden ze geconfronteerd met een ijskoud voorjaar, met heftige sneeuw en hagelbuien. Dus zo gewoon is het niet, het is juist heel bijzonder.”

Met het grote broertje van de visarenden, de zeearend, gaat het wat minder. “Bij één van de broedparen in de Biesbosch is in het voorjaar het nest naar beneden gekomen en dat betekent waarschijnlijk een verloren seizoen. Een ander paartje, waarvan het nest ook was gesneuveld door het weer, is weer aan het bouwen geslagen.”

Twee weken geleden waren de visarenden - in de sneeuw - volop aan het paren:

