Man stak de ex van zijn vriendin met een mes in zijn hart: 8 jaar cel

De 36-jarige man uit Den Bosch die Eindhovenaar Joeri Veenstra doodstak moet acht jaar de cel in. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald. Er was tien jaar cel geëist. Veenstra was de ex-partner van zijn vriendin.

Vorig jaar april ging de man samen met zijn vriendin naar het huis van haar ex-vriend in Eindhoven. Naar eigen zeggen wilde hij met de man gaan praten.

Ze troffen elkaar vóór de woning. Daar ontstond een worsteling, waarbij de Bosschenaar een mes uit zijn jaszak haalde en de man één keer in zijn hart stak. Joeri overleed hierdoor.

'Zelfverdediging'

Volgens de Bosschenaar was het niet zijn bedoeling om Joeri dood te steken en wilde hij zich alleen verdedigen. De Eindhovenaar zou pepperspray in zijn gezicht hebben gespoten en met een vuurwapen hebben gedreigd.

Toen hij bijna niets meer zag en werd geschopt en geslagen zou hij met het mes hebben uitgehaald.

Uit onderzoek blijkt dat Joeri inderdaad pepperspray en een balletjespistool bij zich had. De rechtbank gaat ervan uit dat het slachtoffer met dit wapen twee keer in de richting van de Bosschenaar heeft geschoten. Ook blijkt dat Joeri pepperspray heeft gespoten naar de Bosschenaar.

Toch zou er geen sprake zijn van een noodweersituatie. De Bosschenaar koos er zelf voor om naar Joeri toe te lopen en zocht daarmee de confrontatie op. Dit klopt ook met de verklaring van de vriendin.

'Brute daad '

De Bosschenaar beëindigde het leven van Joeri op 'brute wijze', concludeert de rechter. Naast de acht jaar cel moet hij de nabestaanden schadevergoedingen betalen van in totaal 36.794 euro.

