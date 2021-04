Ruzie om vriendin loopt uit de hand: tien jaar geëist voor doodsteken Joeri

Wachten op privacy instellingen... De verdachte werd uiteindelijk in Den Bosch aangehouden (Foto: archief) Volgende Vorige vergroot 1/2 tien jaar geëist voor doodsteken Joeri

Tegen de man die verdacht wordt van de dodelijke steekpartij op Eindhovenaar Joeri Veenstra, is vrijdag in de rechtbank in Den Bosch 10 jaar cel geëist. De 35-jarige Bosschenaar wordt verdacht van doodslag.

Bij de voordeur van zijn flat aan de Tellegenstraat in Eindhoven, komt ruim een jaar geleden met een messteek een einde aan het leven van Joeri Veenstra. Hij wordt maar 31 jaar oud.

Verkeerde verdachten

In eerste instantie worden drie mannen aangehouden, die niets met de zaak te maken hebben. Later wordt de uiteindelijke verdachte , een 35-jarige man uit Den Bosch opgepakt.

Laatstgenoemde gaat begin april vorig jaar met zijn vriendin naar het huis van Veenstra. Hij is boos, omdat hij denkt dat zijn vriendin nog altijd contact heeft met haar ex Joeri, terwijl hun relatie al geruime tijd daarvoor is beëindigd. De verdachte neemt een mes mee.

Gespannen sfeer

Joeri opent de voordeur en heeft een flesje pepperspray en een balletjespistool bij zich. Meteen is de sfeer gespannen. De situatie loopt volledig uit de hand en in het tumult dat ontstaat wordt Joeri door de verdachte gestoken.

In zijn verhoor verklaart de verdachte dat er sprake was van noodweer. Joeri zou namelijk hebben gespoten met de pepperspray en richtte daarnaast het pistool op de verdachte, die zich daarop zou hebben verdedigd.

Ongeloofwaardig

De officier van justitie vindt dat verhaal niet aannemelijk. Uit niets blijkt dat de verdachte last heeft gehad van de pepperspray. Een getuige heeft de verdachte en zijn vriendin na het steken zien vluchten, maar van wrijven in zijn ogen was geen sprake. Dit blijkt ook uit camerabeelden. Ook stapte hij vrijwel direct in zijn auto als bestuurder:

Uit verklaringen van getuigen en een arts blijkt verder dat Joeri amper gebruik kon maken van zijn rechterhand, vanwege een eerder herseninfarct. Ook de verklaring van zijn vriendin komt op belangrijke punten niet overeen met de verklaring van de verdachte.

Aanvaller

De officier van justitie is ervan overtuigd dat de verdachte de agressor was op die fatale avond en vindt dan ook dat hij moet worden veroordeeld voor doodslag: “Gelet op alle feiten vind ik een gevangenisstraf van tien jaar passend en geboden in deze zaak.” Uitspraak is over twee weken.

