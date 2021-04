Angela's huis brandde volledig af, ze woont nu met de kinderen in 'n schuur

Wachten op privacy instellingen... Angela Dam (foto: Noël van Hooft). Volgende Vorige vergroot 1/2 Achtmaal

Angela Dam (34) heeft niets meer over sinds haar huis in Achtmaal zaterdag tot de grond toe afbrandde. Met een rotgevoel in haar maag staat ze vrijdagmiddag bij het puin te kijken. Maar ze heeft veel hulp gekregen van mensen uit de buurt. Met haar partner en drie kinderen woont ze nu tijdelijk in de schuur van haar buurman en er is ontzettend veel speelgoed en kleding gedoneerd. "Dat is echt heel fijn."

Zaterdag ontstond een grote brand in de woonboerderij van Angela. Ze was op dat moment thuis met een van haar zoons. "Ik was in de serre aan het schoonmaken toen mijn jongste zoon van vier jaar huilend naar me toekwam. Hij wilde niks zeggen en ging op een gegeven moment weer weg, dus ik zocht er niks achter." Maar toen ze de eetkamer inliep, zag Angela dat het mis was. "Er hing een grote zwarte rookwolk. Toen ik doorliep naar de woonkamer, zag ik dat er brand was", vertelt ze.

"Ik was mijn zoontje kwijt, dus ik ben meteen gaan roepen en zoeken. Op een gegeven moment stond hij achter me. We zijn toen meteen naar buiten gegaan en in de tuin gaan staan."

Op dat moment kwam er alleen nog rook uit het huis, maar het werd steeds erger. Uiteindelijk is er niets meer over van het huis waar ze acht jaar lang in woonde. "Alles is verloren", zegt Angela terwijl ze voor haar afgebrande woning staat. "Alleen de kleren die we aanhadden, hebben we nog."

Ze vindt het nog onwerkelijk dat ze niets meer heeft. "We kijken hier elke dag tegenaan, maar het besef dat we nooit meer naar binnen kunnen is er nog niet." Ook de twee jongste kinderen van Angela (4 en 5) begrijpen nog niet helemaal wat er aan de hand is. Soms vragen ze om speelgoed wat er niet meer is. "Mijn hart breekt als ze zoiets vragen. Ik kan de situatie wel uitleggen, maar ze snappen het nog niet."

"Ik had niet verwacht dat we zo veel spullen zouden krijgen."

Angela en haar gezin wonen nu tijdelijk in de schuur van de buurman. "Ik heb hier alle praktische dingen om primitief te leven. We zoeken nog naar een woning waar we voor een langere tijd kunnen blijven."

Gelukkig krijgt het gezin veel hulp van mensen uit de omgeving. Een dag na de brand plaatste Angela een oproep op Facebook, met de vraag of mensen speelgoed en kleren over hadden. Sindsdien heeft ze ontzettend veel gekregen. "Mensen uit de buurt en omstreken zijn hier speelgoed en kleren komen brengen. Ik had niet verwacht dat het zoveel zou zijn", vertelt Angela terwijl ze in een loods staat die gevuld is met de geschonken spullen.

"Voor nu is het overleven, daarna komt het rouwen wel."

Al die hulp doet haar goed. "Het is heel fijn om te weten dat je zo geholpen wordt door de buurt. We hebben speelgoed, spelletjes, poppen, knuffels, fietsjes en boekjes gekregen. En heel veel kleren. De kinderen zijn er ook ontzettend blij mee."

De volgende stap is het zoeken naar een woning, huishoudelijke spullen en meubels. "Wat hier gebeurd is, laat echt wel zijn sporen achter. Maar voor nu is het overleven en zorgen dat alles geregeld wordt. Daarna komt het rouwen wel."

