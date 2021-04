Jongetje op een step aangereden door auto in Breda

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Een jongetje op een stepje is vrijdagmiddag aangereden op de Burgemeester de Manlaan in Breda. Er landde een traumahelikopter en de jongen is naar het ziekenhuis gebracht.

Janneke Bosch Geschreven door

Het jongetje reed op een elektrische step, toen hij geraakt werd door de auto. Volgens een getuige was het een behoorlijke klap, de voorruit van de auto was behoorlijk beschadigd.

Er landde een traumahelikopter om hulp te verlenen. De trauma-arts is met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk, dat wordt onderzocht. De weg is afgezet.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

