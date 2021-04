Hennepkwekerij en munitie ontdekt in bedrijfsloods in Roosendaal

Foto: Politie vergroot

In een loods op de Boerkseleen in Roosendaal is vrijdagmiddag een professionele hennepkwekerij ontdekt door de politie. Er stonden zo'n tweeduizend plantjes. Dat meldt de politie.

Janneke Bosch Geschreven door

De loods stond op een terrein waar nog een andere loods en een woonhuis stond. Er werd op het terrein een controle uitgevoerd. Een oplettende agent zag dat een van de loodsen aan de buitenkant groter was dan aan de binnenkant. Dat was verdacht.

Geheime ruimte

In de loods werd een verborgen ruimte gevonden, die dienst deed als hennepkwekerij. Ongeveer tweeduizend plantjes stonden er. Ook werd er munitie gevonden in de loods.

Het huis dat op het terrein stond is ook doorzocht. Daar werd nog meer munitie gevonden en een geweer.

Twee aanhoudingen

De twee eigenaren van de loodsen en het huis zijn opgepakt. De recherche heeft de zaak in verder onderzoek.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.