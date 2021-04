Wachten op privacy instellingen... Theon Scholten (l.) met vriend Bart vieren de belangrijke overwinning op RKC Waalwijk. Volgende Vorige vergroot 1/2 Theon was eindelijk weer bij een wedstrijd van Willem II: 'Nu eerst bier!'

De stem van Willem II-supporter Theon Scholten heeft het bijna begeven. "Er zat flink wat spanning op deze wedstrijd. Er moest gewonnen worden." En dat deed zijn club, dankzij een treffer van de Griek Vangelis Pavlidis.

Theon (54) was een van de tweeduizend supporters die in het kader van het testevenement de belangrijke wedstrijd tegen RKC Waalwijk mochten bijwonen. De supporters moesten via email inschrijven voor de wedstrijd. "Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ik stond in de wachtrij en kon gelukkig een kaartje bemachtigen." Voor de wedstrijd moest hij daarvoor wel een negatief coronatestresultaat laten zien. "En dat had ik", zegt Theon.

Verder zaten de supporters op afstand van elkaar. "Iedereen zat een beetje voor zichzelf te juichen. Dat was best wel een vreemde gewaarwording. Maar ja, het is beter dan thuiszitten."

Na het doelpunt van Pavlidis was goed te horen hoeveel geluid tweeduizend supporters kunnen maken.

Verder overheerst blijdschap bij Theon. 'We zijn er nog niet. De druk op de drie ploegen onder ons voeren we nu flink op. Over twee weken thuis tegen PSV. Dat worden weer drie punten. Maar nu eerst bier", klinkt het uit de mond van een dolgelukkige en dorstige supporter.





