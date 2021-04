Dit is hoe lang je in jouw gemeente moet wachten op een sociale huurwoning

In Oss vinden huurders het snelst een sociale huurwoning (foto: PickPik). vergroot

In Oss vinden huurders in Brabant het snelst een huis in de sociale sector, dus met een huurprijs tot 752,33 euro per maand. Dat blijkt uit een onderzoek dat de NOS gedaan heeft. In Zundert wachten huurders het langst op een geschikt huis.

In het onderzoek werd de inschrijftijd van de huurder gemeten en daarnaast de actieve zoektijd die de huurder nodig had. Huurders kunnen uit voorzorg ingeschreven staan maar niet actief op zoek zijn, vandaar dit onderscheid.

Zundert staat onderaan

Oss komt op beide punten goed uit de verf. De huurder staat nog geen twee jaar ingeschreven: 22 maanden. Als hij actief gaat zoeken heeft hij in minder dan drie maanden, een huis gevonden. In Zundert heeft de huurder het op alle fronten moeilijk. Allereerst staat hij ruim negen jaar ingeschreven. Als hij vervolgens gaat zoeken duurt het nog bijna tweeëneenhalf jaar voordat de zoeker beet heeft.

In Hilvarenbeek zijn ze koploper wat betreft de inschrijfduur in Brabant: 135 maanden, ruim 11 jaar staan huurders hier ingeschreven. Als ze dan gaan zoeken duurt het nog een bijna anderhalf jaar voordat er een huis is gevonden.

In Brabant zijn de wachttijden nog niet zo lang als in Noord-Holland. In tien gemeenten daar is de inschrijfduur boven de 14 jaar. Amsterdam valt daar net buiten met 13 jaar en 10 maanden.

Weinig gebouwd

Een van de oorzaken dat er nu zulke lange wachtlijsten zijn, is dat er de afgelopen jaren in Nederland maar weinig corporatiewoningen bij zijn gekomen, terwijl de bevolking flink groeide. Tussen 2015 en 2020 steeg het aantal corporatiewoningen maar met een procent, terwijl het bevolkingsaantal met drie procent toenam.

"Er zijn natuurlijk gewoon te weinig huizen beschikbaar", zegt Martin van Rijn, voorzitter van de branchevereniging van woningcorporaties Aedes. "Dat komt ook doordat corporaties een tijdlang niet voor de middenhuur mochten bouwen. De gedachte was dat de markt dat op zou lossen. Dat is niet gebeurd. Verder heerste na de bouw van veel vinexhuizen het gevoel dat we 'wel klaar' waren. Terwijl de vraag naar huizen nog wel toenam: door jongeren, arbeidsmigranten, ouderen en statushouders. Ook kunnen corporaties nu minder investeren in nieuwbouw door de verhuurdersheffing."

Hoopgevende signalen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt de afgelopen jaren maatregelen te hebben genomen om de financiën van corporaties te verbeteren, zoals een verlaging van de verhuurdersheffing. Dat moet leiden tot meer nieuwbouw. "De eerste signalen over de effecten van dit beleid zijn hoopgevend", aldus het ministerie.

De NOS verzamelde van 212 gemeenten de inschrijfduur voor een sociale huurwoning. Dat is ongeveer zestig procent van alle gemeenten. In de rest van de gemeenten hebben verhuurcorporaties onvoldoende cijfers gegeven voor een representatief beeld.

