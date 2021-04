Minuut stilte in Eredivisie voor overleden PSV'er Willy van der Kuijlen

Bij alle wedstrijden van zaterdag en zondag in de Eredivisie wordt voor de aftrap een minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van PSV-icoon Willy van der Kuijlen. De topscorer aller tijden van de Eredivisie overleed begin deze week op 74-jarige leeftijd.

Van der Kuijlen speelde het grootste deel van zijn carrière voor PSV. Hij maakte 308 doelpunten voor de club uit Eindhoven en ook nog drie voor MVV op het hoogste niveau in Nederland. Zaterdag werd in klein gezelschap de uitvaartdienst gehouden in het stadion van PSV.