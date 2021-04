Kijk hier de afscheidsdienst van PSV-icoon Willy van der Kuijlen terug

Vrienden en bekenden namen zaterdagmiddag in het Philips Stadion in Eindhoven afscheid van PSV-clubicoon Willy van der Kuijlen. De aanvaller en clubtopscorer overleed maandag op 74-jarige leeftijd. Van der Kuijlen leed aan de ziekte van Alzheimer.

De bescheidenheid zelve Achttien seizoenen lang, liefst 528 competitiewedstrijden, droeg hij het roodwitte shirt, wat hem met recht de titel ‘Mister PSV’ opleverde. Een eretitel die Van der Kuijlen, de bescheidenheid zelve, ook na zijn actieve loopbaan met verve droeg. Eerst als jeugd- en assistent-trainer en later als scout en clubicoon. Van der Kuijlen was ruim een halve eeuw betrokken bij en actief in de PSV-organisatie.

Willy van de Kerkhof noemt zijn oud-teamgenoot 'de grootste PSV'er allertijden'. Ralf Edström, met wie Van der Kuijlen een gouden duo vormde in de voorhoede van PSV, had zowel binnen als buiten het voetbalveld een bijzondere klik met de Helmonder. "We hebben veel gelachen samen. Zijn dialect was weleens lastig, maar toch begrepen we elkaar. Op het veld heb je maar weinig woorden nodig. Willy was buiten het veld soms wat timide, maar hij was op het veld een fantastische voetballer." Volgens PSV-coach Roger Schmidt is Van der Kuijlen 'de beste spits die de Eindhovense club ooit heeft gehad'.