'Willy van der Kuijlen was een honderd procent PSV-icoon'

528 competitiewedstrijden en 308 goals. "Onvoorstelbare cijfers", zegt PSV-directeur Toon Gerbrands over de statistieken die 'Mister PSV' Willy van der Kuijlen in de geschiedenisboeken achterlaat. "Hij was de grootste ooit."

Maandag is volgens Gerbrands een dag van grote verslagenheid voor iedereen met een PSV-hart. 's Ochtends werd bekend dat de clubicoon op 74-jarige leeftijd is overleden. Hij was al langer ziek. Van der Kuijlen leed aan de ziekte van Alzheimer.

In totaal voetbalde de Helmonder 18 seizoenen in het rood-wit en daarmee denkt Gerbrands dat niemand hem meer inhaalt. "Spelers gaan tegenwoordig veel sneller weg bij hun club. Dus ik denk dat we over honderd jaar nog over deze indrukwekkende statistieken praten."

"De echte fan zal zijn onvoorwaardelijkheid herkennen."

Dat Van der Kuijlen ook na zijn sportieve carrière als trainer, scout en ambassadeur PSV trouw bleef, doet veel supportersharten sneller kloppen. "De echte fan zal zijn onvoorwaardelijkheid herkennen. Hij heeft zijn leven voor PSV gegeven."

Gerbrands kende Van der Kuijlen als een bescheiden man, iemand die niet pronkte met zijn prestaties. "Ik heb hem er nooit iets over horen zeggen. Als anderen er iets over zeiden, lachte hij wel en vond hij het leuk. Dat zegt iets over hem. Het was gewoon een man die altijd een glimlach op zijn gezicht had, positief was en conflictvermijdend. Hij was een hele aimabele man.

Stilstaan bij het overlijden van Van der Kuijlen gebeurt zaterdag voor de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. De 4.000 bezoekers die erbij mogen zijn, wordt gevraagd een minuut stilte in acht te nemen. Gerbrands: "Die zullen de rest waardig vertegenwoordigen." Want een clublegende was hij volgens Gerbrands zeker: "Als je bij het leven al een standbeeld hebt, je 'Mister PSV' wordt genoemd en de beste PSV'er ooit bent: dan ben je honderd procent PSV-icoon."

