Bloemen bij PSV-stadion voor overleden clubicoon Willy van der Kuijlen

Er zijn maandag bloemen gelegd bij het standbeeld van Willy van der Kuijlen, dat voor de oostzijde van het Philips Stadion staat. Ook hangt een sjaal om het standbeeld en staan er kaarsjes.

Maandagochtend werd bekend dat het clubicoon van PSV op 74-jarige leeftijd is overleden. Hij was al langer ziek. Van der Kuijlen leed aan de ziekte van Alzheimer.

De Helmonder staat bekend als 'Mister PSV'. Hij speelde in achttien seizoenen maar liefst 528 competitiewedstrijden voor PSV. Daarin scoorde hij 308 keer. Na zijn carrière was Van der Kuijlen jeugd- en assistent-trainer en scout. In zijn rol als clubicoon reikte Van der Kuijlen altijd het eerste shirt uit aan spelers die PSV kwamen versterken.