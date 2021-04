'Mister PSV' Willy van der Kuijlen geëerd met fakkels, spandoek en gezang

Tientallen PSV-fans hebben woensdagavond bij het stadion een eerbetoon gebracht aan de overleden 'Mister PSV' Willy van der Kuijlen. Dat deden zij op indrukwekkende wijze bij zijn standbeeld met fakkels, siervuurwerk, een spandoek en gezang.

Maandag werd bekend dat Van der Kuijlen op 74-jarige leeftijd was gestorven. Hij was al langer ziek, leed aan de ziekte van Alzheimer. Met 308 goals is de ras-PSV'er topscorer in de Eredivisie aller tijden, een record dat waarschijnlijk nooit meer gebroken zal worden.