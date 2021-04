Wachten op privacy instellingen... Er is veel politie op de been in de binnenstad (foto: Tom van der Put/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Druk in het centrum van Breda, feestgangers naar huis gestuurd

Het is zaterdagmiddag onrustig in de Bredase binnenstad. In de Vismarktstraat en in de Haven zijn feestgangers bijeengekomen. Ze zingen liedjes en er wordt veel gedronken.

Zaterdag zou eigenlijk het testevenement 538 Oranjedag op het Chasséveld worden georganiseerd. Na veel ophef over het feest waar 10.000 mensen op af zouden komen, werd dit afgelast. Johan de Vos, voorman van Koninklijke Horeca Breda: "Mogelijk is een deel van die mensen nu toch naar de stad gekomen."

Verschillende Bredase horecabazen hebben de afhaalloketten waar drank gehaald kan worden, tijdelijk afgesloten. "Dat is uit voorzorg gedaan", zegt De Vos. "Op sommige plekken is het erg druk. De drank is in de man en groepen staan bij elkaar te drinken. We willen voorkomen dat het uit de hand loopt."

Om te voorkomen dat de jongeren hun drank dan bij de supermarkt gaan halen, is er vanuit de horeca contact geweest met de Albert Heijn en de COOP. Zij gaan in alle vestigingen in de stad grote groepen weigeren en de verkoop van alcohol reguleren.

Bierkratten

Er is veel politie in het centrum aanwezig. Groepen jongeren worden aangesproken en gevraagd om naar huis te gaan, zegt de politiewoordvoerder. "Dat gaat gemoedelijk."

Volgens omstanders is 'de Vismarktstraat leeggeveegd' en is een grote groep jongeren richting Park Valkenberg gelopen. Daar zochten ze een plekje op het gras,. Ook ging een groep van ongeveer 100 jongeren naar de Grote Markt, waar ze zelf meegebrachte kratten bier leegdrinken. Als groepen weggestuurd worden, verplaatsen ze zich en dan gaan ze elders weer verder, volgens omstanders die spreken over een 'kat-en muisspel'.

ME

Geruchten die rondgaan dat de ME het centrum gaat schoonvegen, zijn volgens de politie niet juist. Wel zijn agenten van de Mobiele Eenheid aanwezig. "Het gaat om enkele ME'ers die ons helpen en mensen vragen weg te gaan. Ze hebben hun ME-kleding aan, dus ik kan me voorstellen dat het indruk maakt. Maar het zijn geen charges van de ME", zegt de politie.

De Mobiele Eenheid was volgens de politie al in Breda, omdat ze een week eerder al gevraagd waren vanwege het 538-feest en mogelijke demonstraties. "Dat hebben we niet afgezegd, omdat we ook niet exact wisten wat er vandaag zou gebeuren."

Gemeente

De gemeente is niet betrokken bij het sluiten van de afhaalloketten bij horecagelegenheden, het contact met de supermarkten of het ingrijpen van de politie, zegt een gemeentewoordvoerder. De gemeente zou ook niet op de hoogte zijn van de exacte problemen in de binnenstad. "Maar de coronaregels gelden nog steeds."

Park alsnog afgesloten

Rond zes uur greep de gemeente alsnog in. Park Valkenberg ging op slot. De gemeente wil zo 'de openbare orde en veiligheid waarborgen.'

Mensen die in het park aanwezig zijn worden niet weggestuurd", zegt een gemeentewoordvoerder. "Maar er mag niemand binnen. Het is een voorzorgsmaatregel, het is erg druk in de binnenstad en we willen voorkomen dat die groepen naar het park gaan."

Van onrust in de stad is volgens de gemeentewoordvoerder geen sprake. Ook zou het nog niet druk zijn in het park. Omstanders ontkennen dat, ook stellen ze dat mensen nog steeds het park in kunnen lopen.

Het zou wel degelijk onrustig zijn, zeiden de ooggetuigen rond kwart over zes. De politie staat volgens de aanwezigen met getrokken wapenstokken en heeft straten, onder meer het gebied bij de Haven, afgesloten. Op de hoek van de Haagdijk met de Korte Brugstraat zou iemand zijn aangehouden. Namen van drinkende jongeren zouden zijn opgeschreven.

Rond kwart voor zeven was de rust wedergekeerd. De grote groepen jongeren waren uit het centrum verdwenen, in het park zaten toen nog wel mensen.

Partybussen

De ME en politie grepen eerder op de dag ook in bij busbedrijf Party Express. Zeven bussen wilden het terrein verlaten om een rondje door de stad te rijden en daarbij te claxonneren voor de horeca. De bussen zijn volgens eigenaar Jean Paul van der Rijk bij de poort tegengehouden door de politie, omdat de bussen samen een manifestatie vormen en daar is geen toestemming voor gegeven.

App ons!

