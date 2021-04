Partybussen die 'protestronde' willen rijden, tegengehouden door de politie

De partybussen mogen niet het terrein in Breda verlaten (foto: Jean Paul van der Rijk). Politie voorkomt dat de partybussen vertrekken (foto: Jean Paul van der Rijk). De poort wordt geblokkeerd door de politie (foto: Jean Paul van der Rijk). Volgende Vorige vergroot 1/3 De partybussen mogen niet het terrein in Breda verlaten (foto: Jean Paul van der Rijk).

Zeven bussen van het bedrijf Party Express in Breda mogen zaterdagmiddag niet het bedrijfsterrein verlaten. De bussen worden volgens eigenaar Jean Paul van der Rijk tegengehouden door de politie, omdat de bussen samen een manifestatie vormen en daar is geen toestemming voor gegeven. "Maar ik betaal gewoon wegenbelasting en wil mijn bussen na maanden stilstand weer eens laten warmdraaien."

Op de bussen staat de tekst 'Wij claxonneren voor de horeca'. "De bedoeling was om met mijn bussen een rondje door het centrum te rijden en dan inderdaad in het centrum tijdens het rijden te toeteren als steunbetuiging voor de horeca", zegt eigenaar Van der Rijk. "We willen geen overlast veroorzaken. We hebben geen plannen om iets te blokkeren. Het diende in de eerste plaats om de motoren van onze bussen weer warm te draaien."

ME aanwezig

Wie de politie getipt heeft over het rondje met de bussen, weet Van der Rijken niet. "Het is ook niet iets groots opgezet, maar de politie is nu wel massaal aanwezig om te voorkomen dat we ons terrein afrijden. Er staat zelfs ME", zegt hij verbolgen.

De politie laat weten dat meerdere bussen achter elkaar een colonne vormen. "Een colonne is volgens de gemeente een manifestatie en daar moet een vergunning voor worden aangevraagd. Dat is niet gebeurd vandaar dat wij de bussen stoppen. De ME-bus was uit voorzorg vandaag in Breda. Dat deze bij het busbedrijf staat, is niet vanwege een acute dreiging", zegt een politiewoordvoerder.

Opruiend

De tocht was vooraf ook niet aangekondigd. Er was eerder wel aangegeven dat de bussen als protest zouden gaan rijden tijdens het testevenement 538 Oranjedag, maar dat werd afgelast toen ook het evenement niet doorging. Na overleg met de gemeente heeft Van der Rijk besloten de tocht van vandaag af te blazen. "Ik weet niet waar ze bang voor waren. Ik denk dat wij mogelijk opruiend zouden werken, zonder dat dat onze intentie was."

