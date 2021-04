Opnieuw motorcrossers gewond op de trainingsbaan in Alphen

Een motorcrosser moet met een brandweerjeep van het terrein gehaald worden. vergroot

Twee motorcrossers zijn zaterdagmiddag gewond geraakt op de crossbaan in Alphen. Eén crosser werd met een brandweerjeep van het terrein afgereden. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. De ander motorrijder kon zelfstandig naar de ambulance lopen.

Een maand geleden gebeurde bij de motorcrossclub in Alphen ook een ongeluk. De hulpdiensten rukten toen massaal uit. Ook de traumahelikopter werd toen ingezet. Dat gebeurde zaterdag niet.

Op de website van de club staat te lezen dat baan helemaal klaar is voor de Open Clubwedstrijd voor crossers tot 26 jaar op 2 mei. Zaterdag was er een vrije training.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.