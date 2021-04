Valkenbergpark Breda op slot, 200 bekeuringen uitgedeeld in binnenstad

De politie greep uiteindelijk toch in en arresteerde iemand. Foto: Perry Roovers/SQ Vision. vergroot

Burgemeester Paul Depla heeft rond zes uur Park Valkenberg in Breda op slot gegooid, om te voorkomen dat het er te druk wordt. De gemeente wil zo 'de openbare orde en veiligheid waarborgen'. De mensen die al in het park waren, worden niet weggestuurd.

Malini Witlox & Marjanka Meeuwissen Geschreven door

Wel heeft de ME iedereen weggestuurd van de Havermarkt, door 'op linie' te lopen. De politie heeft in het centrum van Breda zo'n 200 bekeuringen uitgedeeld aan mensen die zich niet hielden aan het verbod op groepsvorming vanwege de coronacrisis.

De politie laat weten dat agenten al de hele middag jongeren aanspreken in de binnenstad en vragen om weg te gaan. De woordvoerder :"De meesten doen dat ook netjes. Maar een soort harde kern beef achter, die hadden geen zin om weg te gaan." Voor die groep moest de ME er dus aan te pas komen op de Havermarkt.

Diezelfde ME moest ook een groepje agenten te hulp schieten, dat door jongeren werd belaagd. Wat daar precies gebeurde en om hoeveel agenten het ging, is onduidelijk. "Daar is wat geduwd en getrokken, maar verder hebben we geen geweld hoeven te gebruiken. De rust is inmiddels ook weer aan het terugkeren."

Gemeente

De verklaring van de politie over de bekeuringen en acties is opvallend, omdat de gemeente op meerdere momenten stelde dat er niets aan de hand is in de binnenstad. "Het park is preventief afgesloten omdat we willen voorkomen dat jongeren daarheen gaan. Maar er is geen sprake van onrust. Het is gewoon druk in de stad", stelt een gemeentewoordvoerder.

Volgens omstanders staan agenten echter met getrokken wapenstokken. Op de hoek van de Haagdijk met de Korte Brugstraat is iemand aangehouden en de politie zou sommige straten tijdelijk hebben afgesloten.

Hele dag onrustig

Rond een uur of drie trokken grote groepen jongeren naar het centrum. Daar speelden ze urenlang een kat-en muisspel met de politie.

Zo stonden ze eerst bij de Vismarktstraat, later op de Grote Markt en de Havermarkt. Steeds als ze werden weggestuurd door agenten gingen ze ergens anders heen, om later weer op een andere plek op te duiken. Zo stond een groep jongeren die eerder was weggestuurd in de Haven daar een paar uur later weer.

Drankverkoop stilgelegd

Bredase horecabazen sloten 's middags rond vier uur allemaal de afhaalloketten waar drank gehaald kan worden al. "Dat is uit voorzorg gedaan", zegt horecavoorman Johan de Vos. "De drank is in de man en groepen staan bij elkaar te drinken. We willen voorkomen dat het uit de hand loopt."

Om te voorkomen dat de jongeren hun drank dan bij de supermarkt gaan halen, is er vanuit de horeca contact geweest met de Albert Heijn en de COOP. Zij weigerden grote groepen, zodat ze geen drank konden kopen. De overlastgevende jongeren hadden echter zelf veel bier bij.

Rond kwart voor zeven was het weer rustig in de stad. Er zat nog wel een groep jongeren te drinken in het Valkenbergpark van ongeveer 150 tot 200 mensen. Rond half acht ging de politie met ongeveer 15 agenten het park om de mensen die daar waren weg te sturen. De ME staat met schilden klaar om hen te helpen als de jongeren niet luisteren.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.