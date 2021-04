Valkenbergpark Breda alsnog ontruimd door politie en ME

Wachten op privacy instellingen... Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/4 Politie en ME in Valkenbergpark (beelden: SQ Vision).

Park Valkenberg in Breda is zaterdagavond rond half acht alsnog ontruimd door de politie en de ME. Eerder op de avond werd het park door al door de gemeente afgesloten, maar mochten mensen wel blijven zitten. De politie gaf toen aan dat de rust aan het terugkeren was in Breda.

Volgens omstanders konden mensen ondanks de formele afsluiting gewoon nog het park in. Daar maakte een groep van ongeveer 200 jongeren gebruik van.

Het zouden dezelfde jongeren zijn die eerder op de dag al op verschillende plekken door ME en politie waren weggestuurd.

Rond half acht ging de politie met ongeveer vijftien agenten het Valkenbergpark binnen om de mensen daar weg te sturen. Er werd ook omgeroepen dat iedereen weg moest. De ME stond met schilden klaar om hen te helpen als de jongeren niet luisteren.

Uiteindelijk bewaakten politieagenten de ingangen en stuurden de ME'ers de mensen weg. Er stonden ongeveer acht ME-busjes, ook waren politiepaarden aanwezig.

De mensen die nog op het gras zaten, gingen naar huis. Ook de groep die voor onrust zorgde in de binnenstad, verliet het park. De jongeren bleven wel buiten de hekken van het park hangen en probeerden de ME uit te dagen. Die liet zich volgens omstanders echter niet provoceren.

Volgens de politie wordt in het park ook 's avonds nog toezicht gehouden. Bij de ingangen van het park stonden rond kwart over acht nog agenten.

