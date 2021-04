Burgemeester Jorritsma trots op Koningsdag in 'zijn' Eindhoven

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven is ontzettend trots op zijn stad, de plek waaraan op Koningsdag de koning met zijn gezin een bezoek brengt. De lichtstad heeft een onlineprogramma en een televisie-uitzending georganiseerd rondom de feestelijke dag. "We hebben een heel creatief en vrolijk programma voorbereid. Daar ben ik ontzettend trots op", vertelt hij.

Twee miljoen

Online is er bovendien een doorlopend dagprogramma dat onder meer bestaat uit leren een chipmachine te maken van het Eindhovense techbedrijf ASML en een live-optreden van rapper Fresku. Het is kortom 'voor ieder wat wils', zegt Jorritsma. Daar zit wel een prijskaartje aan, er is ongeveer twee miljoen euro uitgetrokken voor Koningsdag. "Dat is veel geld, maar ik zie het als een investering in mijn regio. Met een zuiver geweten durf ik te zeggen dat de toegevoegde waarde groter is dan het bedrag dat we uitgeven."