Honderd mensen op de bon na illegaal feest in Breda

Zo'n honderd feestvierders zijn zaterdagnacht op de bon geslingerd in Breda. Daar vond een illegaal feest plaats aan de Oude Vest.

De politie had het zaterdag sowieso druk in Breda, waar het erg onrustig was met grote groepen jongeren die een kat- en muisspel speelden met agenten. 's Avonds werd het Valkenbergpark ontruimd omdat het daar veel te druk was.