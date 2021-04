Enorme troep in Valkenbergpark na onrustige middag en avond in Breda

Een uitpuilende prullenbak in het Valkenbergpark in Breda (foto: Perry Roovers). vergroot

Een grote bende. Zo zag het Valkenbergpark in Breda er zondagochtend uit, nadat het park zaterdagavond werd ontruimd door de politie en de ME omdat daar teveel mensen waren samengekomen zonder zich iets aan te trekken van de coronaregels.

Het was zaterdagmiddag en -avond erg onrustig in Breda. Rond drie uur 's middags trokken grote groepen jongeren naar het centrum. Daar vond urenlang een kat-en muisspel plaats met de politie. Zo stonden de jongeren eerst bij de Vismarktstraat, later op de Grote Markt en vervolgens de Havermarkt. Steeds als ze werden weggestuurd door agenten doken ze later op een andere plek op.

Tweehonderd bekeuringen

Agenten spraken de hele middag jongeren aan met de vraag om weg te gaan. De meeste jongeren deden dit. "Maar een soort harde kern bleef achter", liet een woordvoerder weten. "Die had geen zin om weg te gaan." Door 'op linie' te lopen lukte het de ME de jongeren weg te krijgen uit drukke delen van de stad. Een groepje jongeren belaagde agenten. De ME moest hen te hulp schieten. De politie deelde in het centrum van Breda tweehonderd bekeuringen uit.

Ook in het Valkenbergpark was het druk. Om zes uur 's avonds werd het park preventief gesloten, om te voorkomen dat daar nog meer mensen naartoe zouden gaan. De 150 tot tweehonderd mensen die daar al waren, mochten toen nog blijven zitten maar om halfacht werd besloten het park alsnog te ontruimen.

De mensen - ook de jongeren die onrust veroorzaakten in de binnenstad - gaven gehoor aan de oproep van de politie en de ME om daar weg te gaan, maar ze lieten wel een berg rotzooi achter. Tot ergernis van buurtbewoners. "Het park was wederom bezaaid met lege flessen en blikjes, resten etenswaar, tassen, jassen en kratten. Ja het was een gezellig samenzijn. Maar waarom laten ze alles zo achter?"

Nadat het Valkenbergpark ontruimd werd, bleef er veel zooi liggen (foto: Perry Roovers). vergroot

